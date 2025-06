Che cos'è il flash storage?

Il flash storage è stato sviluppato per soddisfare la crescente esigenza di storage non volatile, compatto ed efficiente dal punto di vista energetico, via via che i dispositivi elettronici diventavano più piccoli e portatili.

Nel 1986, Toshiba ha introdotto il primo chip di memoria flash NAND, ottimizzato per lo storage compatto e una velocità di scrittura elevata, al fine di supportare le app di storage (SSD, schede di memoria). Nel 1993, Intel ha rilasciato NOR flash, che è più adatto per le app che necessitano di dati veloci, come i sistemi integrati (codice di avvio, firmware).

La memoria flash ha offerto prestazioni rivoluzionarie e ha rapidamente sconvolto il mondo del data storage, migliorando i dischi rotanti e le schede di memoria. Via via che l'utilizzo dei dati cresceva e i dispositivi diventavano sempre più piccoli e leggeri, i sistemi flash si sono dimostrati il modo più veloce per memorizzare, scrivere, riprogrammare e trasferire informazioni digitali.

Nel 2000 è stata sviluppata l'unità flash USB (nota anche come chiavetta USB) per memorizzare e trasferire file. Questo dispositivo portatile era compatto, con una capacità di gran lunga superiore rispetto ai precedenti sistemi di storage. Nel 2005 Apple ha rilasciato i suoi primi iPod basati su flash, accelerando l'adozione della tecnologia flash storage da parte dei consumatori.

Alla fine degli anni 2000, le unità solid-state drive (SSD) basate su flash iniziarono a sostituire le unità disco rigido (HDD) nei laptop e negli ambienti di data center, offrendo tempi di avvio più rapidi, minore consumo energetico e maggiore durata.

L'evoluzione della tecnologia ha portato a progressi significativi nella capacità del flash storage. A partire dalla tecnologia Single Level Cell (SLC), che memorizza 1 bit per cella, il settore è poi passato, nella metà degli anni 2000, alla tecnologia Multilevel-Cell (MLC) che memorizza 2 bit per cella. Toshiba ha introdotto la tecnologia a tre livelli (TLC) nel 2009 e Samsung l'ha adottata nel 2010, offrendo lo storage di 3 bit di informazioni per cella. Ogni generazione ha aumentato la densità di storage bilanciando al contempo le prestazioni.

Questo passaggio ha subito un'accelerazione nel primo decennio degli anni 2000 con l'introduzione della tecnologia 3D NAND, che impila le celle di memoria verticalmente per aumentare la storage e ridurre il costo per gigabyte.

All'inizio del 2011, il rilascio di NVMe (nonvolatile memory express) come interfaccia flash nativa ha ulteriormente sbloccato il potenziale del flash, offrendo prestazioni di bassa latenza e alto throughput tra le connessioni PCIe (Peripheral Component Interconnect Express).

Nel 2018, Micron ha introdotto unità flash a celle quad-level (QLC) che utilizzano 4 bit di dati per cella, aumentando la densità del 33% rispetto alle TLC. Rispetto alle TLC, i QLC offrono capacità e convenienza migliori, ma sono più lenti e hanno una durata inferiore. Sono più adatti per workload ad alta intensità di lettura, come l'archiviazione, la distribuzione di contenuti e l'inferenza AI, piuttosto che per applicazioni ad alta intensità di scrittura come le piattaforme di social media.

La velocità e la densità hanno reso le memorie flash la tecnologia di storage preferita dalle grandi aziende, permettendo loro di sostituire su larga scala i dischi rigidi come supporto di storage primario nei data center. La tecnologia flash è anche diventata fondamentale per l'infrastruttura IT moderna, dove alimenta tutto, dall'edge computing all'addestramento dei modelli AI.