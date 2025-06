Cos'è un backup isolato?

Secondo il Verizon 2024 Data Breach Investigation Report1, gli attacchi ransomware rimangono una delle principali minacce nel 92% dei settori, con pagamenti di riscatti da record che hanno superato 1 miliardo di dollari nel 20232.



Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM il costo medio di una violazione ransomware è pari a 5,13 milioni di dollari e non include il pagamento del riscatto.

Purtroppo, gli attacchi ransomware estremamente dannosi sono in aumento. Durante un attacco ransomware, gli hacker infettano i sistemi delle vittime con malware che copia le informazioni sensibili per sottrarle e crittografarle, bloccando l'accesso ai legittimi proprietari e anche agli utenti autorizzati.

Sebbene l'air gapping non sia sufficiente per prevenire le violazioni dei dati, dovrebbe essere incorporato come strategia di backup nell'ambito di più ampie misure di sicurezza per qualsiasi individuo o organizzazione che gestiscono dati sensibili.



La perdita di dati è uno sviluppo potenzialmente paralizzante per un'azienda o un'organizzazione. Quando le informazioni sensibili cadono nelle mani sbagliate, le conseguenze possono crescere in modo esponenziale. Oltre agli attacchi ransomware standard, in cui gli hacker chiedono un riscatto per restituire l'accesso ai dati di un'azienda, gli attacchi ransomware a doppia e tripla estorsione rappresentano un rischio ancora maggiore. In questi tipi di attacchi, gli hacker chiedono un riscatto per restituire l'accesso ai dati all'organizzazione vittima e poi chiedono ulteriori pagamenti, minacciando di far trapelare pubblicamente le informazioni sensibili rubate o di attaccare i clienti o i partner di un'organizzazione se le loro richieste non vengono soddisfatte.

Per quanto minacciosi possano essere gli attacchi ransomware, l'air gapping è un metodo di protezione dei dati estremamente efficace per qualsiasi strategia di disaster recovery finalizzata alla totale retention dei dati. I sistemi air-gapped svolgono un ruolo fondamentale nella protezione contro gli attacchi informatici, offrendo un'ulteriore difesa rispetto ai firewall tradizionali, sia contro l'errore umano che contro i malintenzionati con accessi non autorizzati.

Se rimangono sicure, le copie dei dati in air-gapping possono fornire un backup offline per il recupero completo dei dati in caso di cancellazione indesiderata o di violazione dei dati.