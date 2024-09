Cos'è l'archiviazione immutabile?

Per le organizzazioni che devono garantire l'integrità dei dati e la continuità aziendale e proteggere i record interni sensibili, i vantaggi di una sicurezza immutabile superano in genere gli svantaggi. Tuttavia, poiché l'archiviazione immutabile non può essere eliminata o modificata prima della data prestabilita, può rivelarsi difficile o costoso memorizzare grandi quantità di dati immutabili.

Lo storage immutabile basato su cloud può essere facilmente ampliato a seconda dei piani tariffari dei fornitori, ma indipendentemente dal fatto che gli oggetti immutabili siano archiviati on-premise o nel cloud, tutti i dati immutabili sono comunque suscettibili di danni fisici, come incendi o allagamenti. Per questo motivo, le opzioni di storage basate sul cloud sono preferite per la loro capacità di replicare i backup immutabili in diverse sedi di data center.