Cos'è l'NVMe?

Le unità SSD sono dispositivi di archiviazione basati su semiconduttori che si affidano alla memoria flash per archiviare dati persistenti nei sistemi informatici. In un'unità SSD, ogni chip di memoria è costituito da blocchi che contengono celle di memoria (note anche come pagine o settori) che contengono bit di memoria. A differenza dello storage magnetico, come gli HDD e le unità disco che memorizzano i dati utilizzando magneti, le unità SSD utilizzano chip NAND, una tecnologia di storage non volatile che non richiede alimentazione per la conservazione dei dati.

Mentre le unità HDD hanno una latenza e un tempo di accesso intrinseci causati dalla rotazione dei piatti e dal movimento delle testine di lettura/scrittura, le SSD non hanno parti mobili, il che le rende molto più veloci. Le unità SSD stanno superando le HDD come standard di settore preferito per i workload di dati strutturati.