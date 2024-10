NVMe vs SATA: qual è la differenza?

In un semplice confronto diretto in cui vengono prese in considerazione solo la velocità e le prestazioni, il protocollo NVMe è di gran lunga superiore alla SATA. Mentre SATA è stata progettata come interfaccia di storage SCSI per facilitare il trasferimento di dati da e verso HDD, NVMe è stato progettato specificamente per l'uso con SSD che utilizzano la tecnologia flash.

Secondo un rapporto IDC (International Data Corporation) del 2023 (link esterno a ibm.com), NVMe è stato progettato per velocizzare il trasferimento dei dati ai sistemi collegati tramite PCI Express (PCIe), un bus di espansione seriale standard per il collegamento di un computer a una o più periferiche.

A causa delle relative differenze di progettazione, NVMe risulta meglio attrezzato per utilizzare socket PCIe e trasferire dati tra storage e CPU rispetto a SATA. Quando gli HDD rappresentavano ancora lo standard del settore per la memorizzazione e l'accesso ai dati, SATA aveva un senso, ma quando le SSD hanno iniziato a diventare più popolari, NVMe è diventato rapidamente un'opzione migliore per la maggior parte degli utenti. Inoltre, il protocollo semplificato di NVMe lo rende più adatto rispetto a SATA per applicazioni in tempo reale come l'apprendimento automatico (ML) e l'AI, che sono diventate popolari negli ultimi anni. NVMe è inoltre ben posizionato per supportare ambienti di storage hybrid cloud, multicloud e mainframe grazie alle sue elevate prestazioni integrate e alla protezione dei dati.

Tuttavia, esistono ancora alcuni casi in cui SATA ha senso per alcuni utenti. Ad esempio, SATA è ancora più conveniente di NVMe, anche se la popolarità delle SSD NVMe sta facendo scendere il prezzo. Ecco un confronto tra le due tecnologie in base alle funzionalità.

Velocità e prestazioni

Le SSD NVMe possono offrire velocità e prestazioni molto più elevate rispetto alle SSD SATA perché possono inviare e ricevere comandi NVMe più velocemente e garantire un maggiore throughput. Mentre le SSD NVMe utilizzano PCIe per collegare lo storage SSD direttamente a un server o a un'unità di elaborazione centrale (CPU), le SSD SATA utilizzano l'interfaccia bus Serial ATA Express, che invece è più lenta.

Larghezza di banda

La connessione PCIe che NVMe utilizza è più grande e ha una maggiore larghezza di banda rispetto a una porta SATA. Inoltre, ogni generazione di PCIe raddoppia la larghezza di banda della generazione precedente. SATA, d'altra parte, ha connessioni di larghezza di banda inferiore rispetto a PCIe ed è fissa, quindi le connessioni non migliorano con le generazioni successive. Le connessioni PCIe sono anche più scalabili rispetto a quelle SATA, perché utilizzano "corsie" che consentono agli utenti di raddoppiare la larghezza di banda nella stessa generazione.

Parallelismo

Una delle funzioni più importanti di NVMe è la capacità di eseguire operazioni contemporanee su più thread, nota come parallelismo. Le SSD NVMe hanno una profondità di coda di 64.000, mentre SATA può supportare solo 32 richieste di I/O in una coda in qualsiasi momento. NVMe utilizza code di comandi parallele e un "polling loop" piuttosto che il driver del dispositivo basato su "interruzione" dei suoi predecessori, riducendo la latenza e i costi generali del sistema.

Compatibilità

Quando si tratta di tecnologie più recenti, come l'AI, l'apprendimento automatico (ML) e il cloud, NVMe è un'opzione molto più compatibile rispetto a SATA in quanto è stata sviluppata in parallelo a tali tecnologie nello stesso periodo di tempo. La tecnologia NVMe può funzionare senza problemi con tutti i sistemi operativi moderni, compresi i telefoni cellulari, i laptop e le console di gioco. Tuttavia, quando si tratta di compatibilità con le tecnologie più datate (come gli HDD), numerosi dispositivi meno recenti che supportano SATA non sono compatibili con NVMe perché non dispongono delle connessioni necessarie per le prese PCIe NVMe.

Costo

Sebbene sia NVMe sia SATA siano diventati più convenienti negli ultimi anni, le SSD SATA sono ancora un po' più convenienti. Ad esempio, un'unità SATA Samsung da 2,5 pollici da 1 TB costa poco più di 100 dollari, mentre il suo equivalente NVMe ne costa circa 170 dollari (al momento della scrittura di questo articolo). I prezzi degli SSD di livello aziendale variano ancora di più e spesso ammontano a migliaia di dollari. Mentre NVMe è diventato lo standard del settore per i workload aziendali, le SSD SATA sono ancora ampiamente utilizzati sui PC invece degli HDD in quanto sono notevolmente più veloci.