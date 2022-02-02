Un componente fondamentale dei computer, ovvero le solid-state drive (SDD), offrono caratteristiche di lettura, scrittura e avvio rapide sulle macchine moderne senza alcun paragone rispetto ai dischi rigidi tradizionali.

Un'unità solid-state drive è un hardware per computer con memoria non volatile (NVM) che memorizza i dati senza parti in movimento. Mentre le unità disco rigido (HDD) utilizzano un disco magnetico rotante e una testina di scrittura meccanica per manipolare i dati, le unità SSD utilizzano la carica nei semiconduttori.

Le unità SSD interne sono installate all'interno dei computer, mentre le unità SSD esterne sono collegate come le HDD esterne, spesso alle porte USB 3.0, e hanno scopi simili. Un'unità SSD è un dispositivo di storage di memoria che implementa circuiti integrati anziché componenti per lo storage. I circuiti integrati ne riducono le dimensioni complessive e li rendono silenziosi durante il lavoro. Ad esempio, un prodotto Apple come un MacBook ha un'unità SSD per disco rigido, che conferisce al Mac un profilo sottile.

Non-volatile memory express (NVMe) è un protocollo di interfaccia logical-device per accedere alla storage non volatile di un computer. NVMe è una specifica standard che viene utilizzata sulle unità SSD, affinché ogni produttore non abbia un driver unico. Le unità SSD NVMe utilizzano il Peripheral Component Interconnect Express (PCIe o PCI express), in grado di gestire le richieste multiple back-and-forth dal sistema operativo all'unità SSD. PCIe è un'interfaccia di connessione ad alta velocità comune nelle schede di sistema.