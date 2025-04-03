Cos'è l'infrastruttura cloud?

Gli strumenti software di cloud management forniscono un hub centrale per il monitoraggio e la gestione delle risorse cloud e l'ottimizzazione dei costi. Strumenti come una dashboard o una piattaforma creano un unico pannello di controllo (SPOG) che fornisce visibilità e unifica le informazioni. Questa funzionalità aiuta gli utenti a prendere decisioni più informate in merito a prestazioni, inventario e registrazione.

Gli strumenti di automazione del software forniscono anche soluzioni di sicurezza cloud e conformità che gestiscono la privacy relativa ai dati sensibili e alle vulnerabilità del cloud service. Questi strumenti aiutano a garantire che i protocolli di sicurezza siano sempre aggiornati ed efficaci nel mitigare le minacce emergenti. Le soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM), ad esempio, includono il provisioning degli utenti, l'autenticazione, l'autorizzazione e la gestione degli accessi.

Inoltre, il software per il controllo dei costi del cloud aiuta ad automatizzare continuamente le azioni critiche in tempo reale, senza intervento umano, offrendo l'allocazione più efficiente della potenza di calcolo, dello storage e delle risorse di un'organizzazione.