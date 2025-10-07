Cos'è lo storage di file?

Lo storage di file, denominato anche storage a livello di file o basato su file, è una metodologia di storage gerarchica utilizzata per organizzare e archiviare i dati su un disco fisso di computer o su un'unità NAS (Network-Attached Storage). Nello storage di file, i dati vengono archiviati in file, i file vengono organizzati in cartelle e le cartelle vengono organizzate in una gerarchia di directory e sottodirectory. Per individuare un file, tutto ciò di cui tu o il tuo sistema di elaborazione avete bisogno è il percorso dalla directory alla sottodirectory alla cartella al file.
Lo storage gerarchico dei file funziona bene con dati strutturati facilmente organizzati. Tuttavia, man mano che il numero di file cresce, il processo di recupero può diventare difficoltoso e dispendioso in termini di tempo. La scalabilità richiede l'aggiunta di ulteriori dispositivi hardware o la continua sostituzione degli stessi con dispositivi di capacità maggiore ed entrambe le opzioni possono diventare costose.
In una certa misura, è possibile ridurre questi problemi di scalabilità e prestazioni con servizi di storage di file basati su cloud. Questi servizi consentono a più utenti di accedere e condividere gli stessi dati di file situati in data center esterni (il cloud). È sufficiente il pagamento di una tariffa di abbonamento mensile per archiviare i propri file di dati nel cloud per aumentare la propria capacità e specificare le prestazioni dei dati e i propri criteri di protezione. Inoltre, si elimina la spesa di manutenzione del proprio hardware onsite, poiché questa infrastruttura è gestita dal provider di servizi cloud (cloud service provider, CSP) nel suo data center. Questo tipo di cloud computing è noto anche come IaaS (Infrastructure-as-a-Service).
Lo storage di file è stata una popolare tecnica di storage per decenni, è nota praticamente a qualsiasi utente di computer ed è adatta per archiviare e organizzare dati transazionali o volumi di dati strutturati gestibili che possono essere archiviati in un database in un disco fisso su un server.
Tuttavia, molte organizzazioni stanno ora facendo fatica a gestire volumi crescenti di dati non strutturati o contenuti digitali basati su Web. Se hai necessità di archiviare volumi di dati non strutturati o molto grandi, potresti prendere in considerazione lo storage basato su blocchi o sugli oggetti che organizza e accede ai dati in modo differente. A seconda dei diversi requisiti di velocità e prestazioni delle operazioni IT e delle varie applicazioni, potrebbe essere necessaria una combinazione di questi approcci.
Storage a blocchi
Lo storage e blocchi offre maggiore efficienza di storage (uso più efficiente dell'hardware di storage disponibile) e maggiore velocità rispetto allo storage di file. Lo storage a blocchi suddivide un file in porzioni di dati di uguali dimensioni e memorizza ciascun blocco separatamente sotto un indirizzo univoco.
Anziché conformarsi a una rigida struttura directory/sottodirectory/cartella, i blocchi possono essere archiviati ovunque nel sistema. Per accedere a qualsiasi file, il sistema operativo del server utilizza l'indirizzo univoco per riunire i blocchi nel file, operazione che richiede meno tempo rispetto alla navigazione attraverso directory e gerarchie di file per accedere a un file. Lo storage a blocchi è ideale per applicazioni aziendali critiche, database transazionali e macchine virtuali che richiedono bassa latenza (ritardo minimo). Inoltre, fornisce un accesso più granulare ai dati e prestazioni coerenti.
Nel seguente video, Amy Blea illustra le differenze tra lo storage a blocchi e lo storage di file:
Storage di oggetti
Lo storage basato su oggetti si è affermato come metodo preferito per l'archiviazione e il backup dei dati delle comunicazioni digitali odierne, contenuto web e multimediale non strutturato come e-mail, video, file immagine, pagine Web e dati dei sensori prodotti da IoT (Internet of Things). È anche ideale per l'archiviazione di dati che non vengono modificati frequentemente (file statici), come grandi volumi di dati farmaceutici o file musicali, di immagini e video.
Gli oggetti sono unità distinte di dati che vengono archiviate in un ambiente di dati strutturalmente semplice. Ancora una volta, non sono presenti cartelle, directory o gerarchie complesse; ciascun oggetto è un semplice repository autonomo che comprende i dati, i metadati (informazioni descrittive associate a un oggetto) e un numero ID univoco. Queste informazioni consentono a un'applicazione di individuare ed accedere all'oggetto.
È possibile aggregare i dispositivi di storage di oggetti in pool di storage più grandi e distribuire i pool tra le ubicazioni. Ciò consente una scalabilità illimitata oltre a resilienza dei dati e disaster recovery migliorati. Gli oggetti possono essere memorizzati localmente, ma più spesso risiedono su server cloud, accessibili da qualsiasi parte del mondo.
Se la tua organizzazione richiede un sistema centralizzato, facilmente accessibile e un modo economico per archiviare file e cartelle, lo storage di file rappresenta un ottimo approccio. Tra i vantaggi dello storage di file vi sono i seguenti:
Lo storage di file è una buona soluzione per una vasta gamma di esigenze legate ai dati, tra cui:
Le comunicazioni di oggi si stanno spostando rapidamente verso il cloud per ottenere i vantaggi di un approccio di storage condiviso che ottimizza intrinsecamente scalabilità e costi. Puoi ridurre l'infrastruttura IT onsite della tua organizzazione utilizzando uno storage su cloud a basso costo mantenendo i dati accessibili quando necessario.
Simile a un sistema di storage di file onsite, lo storage di file basato su cloud, chiamato anche hosting di storage di file, consente a più utenti di condividere gli stessi dati dei file. Ma invece di archiviare i file di dati localmente su un dispositivo NAS, è possibile archiviare questi file offsite in data center (il cloud) ed accedervi tramite Internet.
Con lo storage di file basato su cloud, non è più necessario aggiornare l'hardware di storage ogni tre o cinque anni o pianificare l'installazione, la manutenzione e il personale necessario per la gestione. Invece è sufficiente abbonarsi a un servizio di storage su cloud per un canone mensile o annuale prevedibile. È possibile ridurre il personale IT o riassegnare queste risorse tecniche ad aree più redditizie della tua azienda.
La memorizzazione dei dati di file nel cloud consente inoltre di aumentare la capacità in base alle necessità e on demand. Generalmente, i servizi di storage di file basati su cloud offrono livelli semplici predefiniti con diversi livelli di capacità e requisiti di prestazioni del carico di lavoro (numero totale di operazioni di input/output al secondo, o iOPS), oltre alla protezione dei dati e alla replica su altri data center per la business continuity, tutto per una tariffa mensile calcolabile. In alternativa, è possibile aumentare o ridurre gli IOPS ed espandere dinamicamente i volumi di dati, pagando solo per le risorse utilizzate.
Esistono vantaggi strategici per i servizi di storage su cloud in abbonamento, in particolare per organizzazioni più grandi e multisito. Questi comprendono facilità di condivisione in una rete di posizioni, disaster recovery e la facilità di aggiunta di innovazioni e tecnologie che emergono nel futuro.
Implementa e personalizza lo storage di file basato su NFS con supporto flash da 25 a 12.000 GB di capacità con un massimo di 48.000 IOPS; aumenta la capacità di archiviazione o modifica le prestazioni per adattarti rapidamente ai cambiamenti nelle richieste dei carichi di lavoro.
Creato per l'accesso locale, con bassa latenza e sicurezza certificata, IBM® Cloud offre una gamma di opzioni per l'ubicazione e l'esecuzione dei dati e dei carichi di lavoro.Implementa i tuoi carichi di lavoro in oltre 60 data center e ora in 6 aree geografiche e globalmente in 18 zone di disponibilità.
IBM Cloud with Red Hat offre sicurezza ai vertici del mercato, scalabilità aziendale e innovazione aperta per realizzare il pieno potenziale del cloud e dell'AI.
IBM Cloud offre quattro livelli Endurance predefiniti con determinazione del prezzo in base ai gigabyte che bloccano i costi, garantendo una fatturazione oraria o mensile prevedibile per le tue esigenze di archiviazione dati a breve o lungo termine. I livelli File Storage Endurance supportano prestazioni fino a 10.000 IOPS/GB e possono soddisfare le esigenze della maggior parte dei carichi di lavoro, indipendentemente che siano richieste prestazioni a bassa intensità, per uso generale o ad alta intensità.