Sebbene sia i server virtuali sia i bare metal server funzionino su "hardware bare metal", hanno funzioni diverse.

I bare metal server as a cloud service sono macchine fisiche dedicate a un single tenant che ottiene il controllo completo della macchina fisica. Le caratteristiche del Bare Metal as a Service (BMaaS) consentono all'utente di scegliere il proprio sistema operativo, di evitare i problemi di vicinato dell'infrastruttura di cloud computing condivisa e di adattare con precisione l'hardware e il software per workload specifici, spesso ad alta intensità di dati. Mentre un bare metal server tradizionale non è dotato di un hypervisor preinstallato, questo livello software può essere aggiunto per virtualizzare il server per ottenere prestazioni ottimali.

La maggior parte delle aziende utilizza un mix di server dedicati o bare metal e server virtuali all'interno del proprio ecosistema cloud. Le organizzazioni generalmente scelgono i bare metal server rispetto ai server virtuali se hanno bisogno di accedere all'hardware per eseguire un hypervisor. I bare metal server sono adatti per workload stazionari di grandi dimensioni (come e-commerce e CRM) o per applicazioni con requisiti normativi o di sicurezza complessi (come finanza e assistenza sanitaria).