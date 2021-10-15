Un VPC consente a un'azienda di definire e controllare una rete virtuale isolata logicamente da tutti gli altri tenant del cloud pubblico, creando uno spazio privato e sicuro sul cloud pubblico.

Immagina che l'infrastruttura di un provider di cloud sia un condominio residenziale con più famiglie che vivono all'interno. Essere un tenant di cloud pubblico è come condividere un appartamento con dei coinquilini. Al contrario, utilizzare un VPC è come avere un proprio condominio privato: nessun altro ha la chiave e nessuno può accedere ai tuoi spazi senza la tua autorizzazione.

L'isolamento logico di un VPC viene implementato utilizzando funzioni di rete virtuale e di sicurezza che consentono a un cliente aziendale di controllare in modo granulare quali indirizzi IP o applicazioni cloud possono accedere a determinate risorse. Questa funzione è analoga ai controlli "solo gli amici" o "pubblico/privato" sugli account dei social che limitano chi può e chi non può vedere i tuoi post altrimenti pubblici.

Il VPC rientra nella categoria Infrastructure as a service (IaaS), una delle quattro offerte di cloud service più diffuse, insieme a Platform as a service (PaaS), Software as a service (SaaS) e serverless. Tutti i principali provider di cloud service offrono soluzioni VPC, tra cui Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM® Cloud, Oracle Cloud Platform, VMware e altro ancora.

I settori che richiedono elevati livelli di sicurezza, privacy e controllo sui propri dati, tra cui sanità, finanza e pubblica amministrazione, spesso preferiscono i VPC. Secondo un report Future Market Insights, Inc., la quota di mercato del cloud privato virtuale (VPC) dovrebbe crescere da 38,8 miliardi di dollari nel 2022 a 129,6 miliardi di dollari nel 2032.1 I fattori alla base di questa crescita includono l'aumento della domanda di installazioni semplici e soluzioni di disaster recovery (DR) a basso costo e la crescente adozione del cloud privato virtuale tra le piccole e medie imprese.2

Guarda questo video con Ryan Sumner di IBM Cloud per un approfondimento su VPC, la sua architettura e i suoi benefici.