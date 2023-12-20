Cos'è il business continuity disaster recovery (BCDR)?

Come i BCP, i DRP richiedono una BIA, ovvero la definizione di ruoli e responsabilità, nonché test e perfezionamenti costanti. Ma poiché i DRP sono di natura più reattiva, ci si concentra maggiormente sull'analisi del rischio e sul backup and recovery dei dati. Le fasi 2 e 3 dello sviluppo del DRP, l'analisi dei rischi e la creazione di un inventario degli asset non fanno affatto parte del processo di sviluppo del BCP.

Di seguito è riportato un processo in cinque fasi ampiamente utilizzato per la creazione di un DRP:

1. Eseguire un'analisi dell'impatto aziendale.

Come nel processo del BCP, inizia valutando ogni minaccia che la tua azienda potrebbe affrontare e le sue possibili conseguenze. Considera in che modo le potenziali minacce potrebbero influire sulle operazioni quotidiane, sui canali di comunicazione regolari e sulla sicurezza dei lavoratori. Altri fattori importanti per una BIA efficace includono la perdita di entrate, il costo del tempo di inattività, i costi di riparazione della reputazione (pubbliche relazioni), la perdita di clienti e investitori (a breve e a lungo termine) e le eventuali sanzioni per le violazioni della conformità.

2. Analizzare i rischi

I DRP richiedono in genere una valutazione del rischio più attenta rispetto ai BCP, poiché il loro ruolo è quello di concentrarsi sulle azioni di recupero da un potenziale disastro. Durante la parte della pianificazione relativa all'analisi del rischio, considera la probabilità che un rischio si verifichi e il potenziale impatto sulla sua attività.

3. Creare un inventario degli asset

Per creare un DRP efficace, è necessario sapere esattamente cosa possiede la propria azienda, il suo scopo o funzione e le sue condizioni. Eseguire regolarmente un inventario degli asset aiuta a identificare hardware, software, infrastruttura IT e qualsiasi altra risorsa di cui la propria organizzazione potrebbe disporre che è essenziale per le operazioni aziendali. Una volta identificati gli asset, è possibile raggrupparli in tre categorie: critici, importanti e non importanti.

Critici: etichetta gli asset come critici solo se la tua azienda ne ha bisogno per le normali operazioni aziendali.

etichetta gli asset come critici solo se la tua azienda ne ha bisogno per le normali operazioni aziendali. Importanti: assegna questa etichetta agli asset che utilizzi almeno una volta al giorno e che avrebbero un impatto sulle operazioni aziendali (ma non le interromperebbero completamente) se interrotti.

assegna questa etichetta agli asset che utilizzi almeno una volta al giorno e che avrebbero un impatto sulle operazioni aziendali (ma non le interromperebbero completamente) se interrotti. Non importanti: si tratta di asset che l'azienda utilizza di rado e che non sono essenziali per le normali operazioni aziendali.

4. Assegnare ruoli e responsabilità

Proprio come nello sviluppo del BCP, devi descrivere chiaramente le responsabilità e assicurarti che i membri del team abbiano ciò di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti. Senza questo passaggio cruciale, nessuno saprà come agire durante un disastro. Ecco alcuni ruoli e responsabilità da considerare nella creazione del DRP:

Incident reporter: persona addetta a conservare le informazioni di contatto per le parti interessate e a comunicare con i leader aziendali e gli stakeholder in caso di eventi dirompenti.

persona addetta a conservare le informazioni di contatto per le parti interessate e a comunicare con i leader aziendali e gli stakeholder in caso di eventi dirompenti. Supervisore DRP: il supervisore DRP si assicura che i membri del team svolgano i compiti a loro assegnati durante un incidente.

il supervisore DRP si assicura che i membri del team svolgano i compiti a loro assegnati durante un incidente. Asset manager: persona addetta a proteggere e a mettere in sicurezza gli asset critici in caso di disastro.

persona addetta a proteggere e a mettere in sicurezza gli asset critici in caso di disastro. Referente terze parti: la persona che si coordina con eventuali fornitori terzi o fornitori di servizi assunti nell'ambito del DRP e aggiorna di conseguenza gli stakeholder sugli sviluppi del DRP.

5. Testare e perfezionare

Come il BCP, anche il DRP richiede pratica e perfezionamento costanti per essere efficace. Effettua test regolari e aggiorna il piano in base a eventuali modifiche significative necessarie. Ad esempio, se la tua azienda acquisisce un nuovo asset dopo la creazione del DRP, dovrai incorporarlo nel tuo piano per garantire che sia protetto in futuro.