Cos'è il multi-tenant?

In un'architettura software multi-tenant, denominata anche multitenancy software, un'unica istanza di un'applicazione software (e i relativi database e hardware sottostanti) serve più tenant (o account utente). Un tenant può essere un singolo utente ma, più frequentemente, è un gruppo di utenti, come l'organizzazione di un cliente, che condivide un accesso comune all'istanza dell'applicazione e i privilegi al suo interno. I dati di ogni tenant sono isolati dagli altri tenant che condividono l'istanza dell'applicazione e ad essi invisibili, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati per tutti i tenant.
La multitenancy software è l'architettura su cui viene fornito SaaS (Software-as-a-Service). Se la tua organizzazione utilizza salesforce.com, HubSpot o un'altra offerta SaaS basata sul cloud, sei un tenant in un'offerta multi-tenant.
Causando una certa confusione, multi-tenant può anche riferirsi alle offerte di hosting su cloud. Nell'hosting multi-tenant, denominato anche hosting condiviso, un singolo computer fisico o una singola VM (virtual machine) sono condivisi tra più utenti od organizzazioni dei clienti. Le soluzioni di hosting multi-tenant sono offerte dai provider di servizi cloud di solito come un'alternativa meno costosa alle soluzioni di hosting dedicato o single-tenant.
Il resto di questo articolo si concentrerà sulla multitenancy software. Scopri di più sui tipi di hosting multi-tenant e single-tenant qui.
Rispetto a un'architettura single-tenant, in cui ciascun tenant ottiene una sua istanza dell'applicazione, del database e dell'infrastruttura hardware di supporto, l'architettura multi-tenant offre dei significativi vantaggi ai fornitori di software e ai clienti tenant, inclusi i seguenti:
Il cloud multi-tenant era spesso (ma ora con meno frequenza) utilizzato come un sinonimo di hosting condiviso o per qualsiasi architettura in cui i clienti condividevano risorse di calcolo in un cloud pubblico o privato. Oggi, si conviene che la maggior parte dei fornitori di servizi cloud leader del mercato fornisca la maggior parte delle sue offerte, tutto quanto non sia un servizio di hosting dedicato, in base a un modello multi-tenant, che consente a detti fornitori di ottimizzare l'utilizzo della loro infrastruttura e del loro hardware di data center e, di conseguenza, di fornire servizi cloud ai clienti al costo più basso possibile.
Quando scelgono un database per applicazioni multi-tenant, gli sviluppatori devono raggiungere un giusto equilibrio tra l'esigenza o il desiderio dei clienti di un isolamento dei dati e una soluzione che si presti a una scalabilità rapida e conveniente in risposta alla crescita o ai picchi di traffico delle applicazioni.
Per garantire un isolamento completo, lo sviluppatore può allocare un'istanza di database separata per ciascun tenant; all'altro estremo, per garantire la massima scalabilità, lo sviluppatore può far condividere a tutti i tenant la stessa istanza di database. La maggior parte degli sviluppatori, però, opta per l'utilizzo di un archivio dati come PostgreSQL, che consente a ciascun tenant di avere un suo schema all'interno della stessa istanza di database (a volte denominato 'isolamento soft') e fornire il meglio di entrambi i mondi.
