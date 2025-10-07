Cos'è il multi-tenant?

L'architettura software multi-tenant, che consente a più utenti di condividere un'unica istanza di un'applicazione software e le relative risorse sottostanti, è la base della maggior parte delle offerte SaaS.
Cos'è il multi-tenant (o multitenancy)?

In un'architettura software multi-tenant, denominata anche multitenancy software, un'unica istanza di un'applicazione software (e i relativi database e hardware sottostanti) serve più tenant (o account utente). Un tenant può essere un singolo utente ma, più frequentemente, è un gruppo di utenti, come l'organizzazione di un cliente, che condivide un accesso comune all'istanza dell'applicazione e i privilegi al suo interno. I dati di ogni tenant sono isolati dagli altri tenant che condividono l'istanza dell'applicazione e ad essi invisibili, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati per tutti i tenant.

La multitenancy software è l'architettura su cui viene fornito SaaS (Software-as-a-Service). Se la tua organizzazione utilizza salesforce.com, HubSpot o un'altra offerta SaaS basata sul cloud, sei un tenant in un'offerta multi-tenant.

Causando una certa confusione, multi-tenant può anche riferirsi alle offerte di hosting su cloud. Nell'hosting multi-tenant, denominato anche hosting condiviso, un singolo computer fisico o una singola VM (virtual machine) sono condivisi tra più utenti od organizzazioni dei clienti. Le soluzioni di hosting multi-tenant sono offerte dai provider di servizi cloud di solito come un'alternativa meno costosa alle soluzioni di hosting dedicato o single-tenant.

Il resto di questo articolo si concentrerà sulla multitenancy software. Scopri di più sui tipi di hosting multi-tenant e single-tenant qui.
Vantaggi dell'architettura multi-tenant

Rispetto a un'architettura single-tenant, in cui ciascun tenant ottiene una sua istanza dell'applicazione, del database e dell'infrastruttura hardware di supporto, l'architettura multi-tenant offre dei significativi vantaggi ai fornitori di software e ai clienti tenant, inclusi i seguenti:

  • Costi inferiori: poiché il fornitore di software può servire più tenant da un'unica istanza dell'applicazione e un'unica infrastruttura di supporto (e poiché i tenant condividono l'onere della manutenzione del software, dell'infrastruttura e delle operazioni del data center), i costi correnti tendono a essere inferiori a quelli di una disposizione single-tenant. Il software SaaS viene di norma offerto per un prezzo di abbonamento mensile o annuale prevedibile basato sul numero di utenti, sul livello di utilizzo o sui volumi di dati gestiti all'interno dell'applicazione.

  • Scalabilità: i tenant possono scalare on-demand, i nuovi utenti ottengono l'accesso alla stessa istanza nel software, di norma con un aumento del canone di abbonamento incrementale.

  • Personalizzazione senza codifica: le offerte multi-tenant SaaS sono altamente configurabili e, pertanto, ogni cliente tenant può personalizzare l'applicazione in base ai suoi scopi di business specifici senza uno sviluppo personalizzato che potrebbe risultare costoso, dispendioso in termini di tempo e, a volte, rischioso.

  • Aggiornamenti e manutenzione continui e coerenti: il provider di software multi-tenant è responsabile degli aggiornamenti e delle correzioni. Le nuove funzioni vengono aggiunte e/o le correzioni vengono applicate senza alcuno sforzo da parte del cliente e solo una volta (contrariamente a quanto accade con l'architettura single-tenant, in cui i fornitori devono aggiornare ogni istanza del software).

  • Produttività migliorata per i tenant: Il fatto di non dovere gestire l'infrastruttura o il software significa che i tenant sono liberi di concentrarsi su attività più importanti.
Cloud multi-tenant

Il cloud multi-tenant era spesso (ma ora con meno frequenza) utilizzato come un sinonimo di hosting condiviso o per qualsiasi architettura in cui i clienti condividevano risorse di calcolo in un cloud pubblico o privato. Oggi, si conviene che la maggior parte dei fornitori di servizi cloud leader del mercato fornisca la maggior parte delle sue offerte, tutto quanto non sia un servizio di hosting dedicato, in base a un modello multi-tenant, che consente a detti fornitori di ottimizzare l'utilizzo della loro infrastruttura e del loro hardware di data center e, di conseguenza, di fornire servizi cloud ai clienti al costo più basso possibile.
Database multi-tenant

Quando scelgono un database per applicazioni multi-tenant, gli sviluppatori devono raggiungere un giusto equilibrio tra l'esigenza o il desiderio dei clienti di un isolamento dei dati e una soluzione che si presti a una scalabilità rapida e conveniente in risposta alla crescita o ai picchi di traffico delle applicazioni.

Per garantire un isolamento completo, lo sviluppatore può allocare un'istanza di database separata per ciascun tenant; all'altro estremo, per garantire la massima scalabilità, lo sviluppatore può far condividere a tutti i tenant la stessa istanza di database. La maggior parte degli sviluppatori, però, opta per l'utilizzo di un archivio dati come PostgreSQL, che consente a ciascun tenant di avere un suo schema all'interno della stessa istanza di database (a volte denominato 'isolamento soft') e fornire il meglio di entrambi i mondi.
