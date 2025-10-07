Cos'è il multi-tenant?

In un'architettura software multi-tenant, denominata anche multitenancy software, un'unica istanza di un'applicazione software (e i relativi database e hardware sottostanti) serve più tenant (o account utente). Un tenant può essere un singolo utente ma, più frequentemente, è un gruppo di utenti, come l'organizzazione di un cliente, che condivide un accesso comune all'istanza dell'applicazione e i privilegi al suo interno. I dati di ogni tenant sono isolati dagli altri tenant che condividono l'istanza dell'applicazione e ad essi invisibili, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati per tutti i tenant.

La multitenancy software è l'architettura su cui viene fornito SaaS (Software-as-a-Service). Se la tua organizzazione utilizza salesforce.com, HubSpot o un'altra offerta SaaS basata sul cloud, sei un tenant in un'offerta multi-tenant.

Causando una certa confusione, multi-tenant può anche riferirsi alle offerte di hosting su cloud. Nell'hosting multi-tenant, denominato anche hosting condiviso, un singolo computer fisico o una singola VM (virtual machine) sono condivisi tra più utenti od organizzazioni dei clienti. Le soluzioni di hosting multi-tenant sono offerte dai provider di servizi cloud di solito come un'alternativa meno costosa alle soluzioni di hosting dedicato o single-tenant.

Il resto di questo articolo si concentrerà sulla multitenancy software. Scopri di più sui tipi di hosting multi-tenant e single-tenant qui.