Un ambiente di cloud ibrido combina un cloud pubblico, un cloud privato e un'infrastruttura on-premise per creare un'unica infrastruttura IT, in modo che le aziende possano ottenere il massimo da tutti gli ambienti informatici a seconda delle loro esigenze. In sostanza, è il meglio di entrambi i mondi.

Le organizzazioni preferiscono un modello di hybrid cloud per l'agilità che offre nello spostare le applicazioni e i workload tra gli ambienti cloud in base agli obiettivi tecnologici o aziendali. Ad esempio, le risorse del cloud pubblico possono espandersi rapidamente, automaticamente e con costi contenuti in risposta a picchi di traffico senza influire sui workload del cloud privato. Questo metodo di configurazione, noto come "cloud bursting", aiuta le organizzazioni a gestire improvvisi picchi di domanda di elaborazione, che possono verificarsi in determinate situazioni di vendita retail online, come i saldi del Black Friday.

Nel recente passato, l'approccio all'hybrid cloud si concentrava principalmente sulla migrazione dei workload dai data center on-premise all'infrastruttura cloud privata e quindi sulla connessione di tale infrastruttura a un cloud pubblico. Oggi, l'architettura dell'hybrid cloud si concentra maggiormente sul supporto della portabilità dei workload in tutti gli ambienti cloud e quindi sull'automazione della distribuzione cloud di quei workload nel miglior cloud disponibile per uno scopo aziendale specifico.

Un'altra funzione fondamentale del cloud ibrido è quella di supportare i microservizi (o architettura a microservizi), l'approccio architettonico cloud-native in cui una singola applicazione comprende molti componenti o servizi più piccoli, accoppiati liberamente e distribuibili in modo indipendente. Le applicazioni cloud-native vengono distribuite in container. Gli strumenti di orchestrazione, come Kubernetes o Docker Swarm, programmano poi la distribuzione, la gestione e la scalabilità automatizzate di queste applicazioni in tutti gli ambienti di cloud computing. I microservizi sono diventati fondamentali per le metodologie DevOps. I microservizi aiutano i team a sviluppare le applicazioni una volta sola per tutti i tipi di cloud. Uber, ad esempio, dipende da un'architettura a microservizi per costruire e rilasciare rapidamente i suoi servizi di ride-hailing e di consegna a domicilio.

L'architettura hybrid cloud offre anche flessibilità delle risorse per aiutare a gestire i dati raccolti da più impostazioni edge e Internet of Things (IoT) con risorse flessibili di elaborazione, rete e storage cloud. In una fabbrica manifatturiera, ad esempio, l'hybrid cloud aiuta a fornire una soluzione end-to-end per la raccolta di insight, l'analisi dei dati e la fornitura di soluzioni di manutenzione predittiva con bassa latenza e senza tempi di inattività.

Vantaggi del cloud ibrido