Una volta compresi i concetti principali, è il momento di applicarli ai tuoi carichi di lavoro. Molte organizzazioni hanno più RTO e RPO che riflettono l'importanza di ciascun carico di lavoro per la propria attività di business.

Per una grande banca, il sistema di online banking potrebbe essere un carico di lavoro critico - la banca deve ridurre al minimo la perdita di tempo e dati. Tuttavia, l'applicazione di monitoraggio del tempo dei dipendenti della banca è meno importante. In caso di disastro, la banca potrebbe consentire a tale applicazione di rimanere inattiva per diverse ore o addirittura un giorno senza avere un impatto negativo importante sull'attività. La definizione dei carichi di lavoro come Livello 1, Livello 2 o Livello 3 può aiutare a fornire un framework per il tuo piano di disaster recovery.

Valuta le opzioni di implementazione

Il passaggio successivo nella progettazione di un piano di disaster recovery consiste nel valutare le opzioni di implementazione. Hai bisogno di mantenere alcune funzioni di disaster recovery o di backup dei dati on-premise? Potresti trarre vantaggio da un approccio di cloud pubblico o cloud ibrido?

Cloud

Le soluzioni di backup e disaster recovery basate sul cloud stanno diventando sempre più diffuse tra le organizzazioni di tutte le dimensioni. Molte soluzioni cloud forniscono l'infrastruttura per l'archiviazione dei dati e, in alcuni casi, gli strumenti per la gestione dei processi di backup e disaster recovery.

Selezionando un'offerta di backup o disaster recovery basata sul cloud, puoi evitare l'ingente investimento di capitale per l'infrastruttura nonché i costi di gestione dell'ambiente. Inoltre, ottieni una rapida scalabilità e la distanza geografica necessaria per mantenere i dati al sicuro in caso di disastro regionale.

Le soluzioni di backup e disaster recovery basate sul cloud possono supportare ambienti di produzione sia on-premise che basati sul cloud. Ad esempio, potresti decidere di archiviare nel cloud solo i dati di backup o replicati mantenendo al contempo l'ambiente di produzione nel tuo data center. Con questo approccio ibrido, ottieni comunque i vantaggi della scalabilità e della distanza geografica senza dover spostare il tuo ambiente di produzione. In un modello cloud-to-cloud, la produzione e il disaster recovery si trovano nel cloud, sebbene in siti diversi per garantire una separazione fisica sufficiente.

On-premise

In alcuni casi, mantenere on-premise determinati processi di backup o disaster recovery può aiutarti a recuperare i dati e ripristinare rapidamente i servizi IT. Conservare alcuni dati sensibili on-premise potrebbe anche sembrare allettante se hai l'esigenza di conformarti a rigorose normative in materia di privacy dei dati o sovranità dei dati.

Per il disaster recovery, un piano che si affida interamente a un ambiente on-premise sarebbe impegnativo. In caso di disastro naturale o interruzione di corrente, ne risentirebbe l'intero data center, coinvolgendo i sistemi primari e secondari. Ecco perché la maggior parte delle strategie di disaster recovery impiega un sito secondario che si trova a una certa distanza dal data center primario. Potresti collocare l'altro sito dall'altra parte della città, del paese o del pianeta, in base a come decidi di bilanciare fattori quali prestazioni, conformità normativa e accessibilità fisica al sito secondario.

Tecnologie

A seconda delle opzioni di implementazione scelte, potresti avere diverse alternative per i tipi di tecnologie e processi che utilizzi per il backup e per il disaster recovery.

Nastro tradizionale

Nonostante sia in circolazione da decenni, il tradizionale storage su nastro magnetico può ancora svolgere un ruolo nel tuo piano di backup. Utilizzando una soluzione su nastro, puoi archiviare una grande quantità di dati in modo affidabile ed economico.

Sebbene il nastro possa essere efficace per il backup, di solito non viene utilizzato per il disaster recovery, che richiede i tempi di accesso più rapidi dello storage basato su disco. Inoltre, se hai bisogno di recuperare fisicamente un nastro da un sito sicuro offsite, potresti perdere diverse ore o addirittura giorni di disponibilità.

Replica basata su istantanee

Un backup basato su istantanee acquisisce lo stato corrente di un'applicazione o di un disco in un determinato momento. Poiché vengono scritti solo i dati modificati dall'ultima istantanea, questo metodo può aiutare a proteggere i dati risparmiando al contempo spazio di storage.

La replica basata su istantanee può essere utilizzata per il backup o il disaster recovery. Ovviamente, i dati sono completi solo quanto quelli dell'istantanea più recente. Se crei istantanee ogni ora, devi essere disposto a perdere un'ora di dati.

Replica continua

Molte organizzazioni si stanno orientando verso la replica continua per il disaster recovery e per il backup. Con questo metodo, la copia più recente di un disco o di un'applicazione viene continuamente replicata in un'altra ubicazione o nel cloud, riducendo al minimo i tempi di inattività e fornendo punti di ripristino più granulari.