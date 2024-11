Le organizzazioni hanno bisogno di modi semplici per visualizzare dati complessi in tempo reale, in modo da poter prendere decisioni informate, soprattutto in ambienti con complessità operativa crescente. Una soluzione "single pane of glass" offre l'opportunità di automatizzare la raccolta, l'aggregazione e la distribuzione delle informazioni in modo che le organizzazioni possano prendere decisioni rapide con sicurezza.

Questa visione tutto in uno aiuta le varie unità di business e funzioni all'interno di un'organizzazione a migliorare le prestazioni e a ottenere risultati migliori. Fornisce un hub centrale in cui i team IT possono monitorare e mantenere i dispositivi Internet of Things (IoT) e offre una fonte di verità centralizzata utile per tenere informati partner, fornitori e clienti sulle informazioni importanti.

Gestione delle operazioni IT: le organizzazioni moderne utilizzano sempre più soluzioni SaaS , dispositivi IoT e basi di codice complesse, il che aumenta la possibilità che si verifichi un problema che può avere effetti più ampi sull'infrastruttura dell'organizzazione.1 Pertanto, lo SPOG (single pane of glass) è uno strumento importante per garantire il tempo di attività. Un'unica panoramica dei servizi IT consente alle organizzazioni di identificare tempestivamente incidenti o problemi, in modo da poterli affrontare prima che creino problemi più gravi per gli utenti finali.

Disponibilità delle prestazioni ed esperienza utente: un single pane of glass può essere utilizzato per aggregare le prestazioni delle applicazioni e le metriche di utilizzo come tempo di attività, latenza, tasso di abbandono e utilizzo della CPU, che aiutano un'organizzazione a valutare il livello di servizio delle applicazioni agli utenti finali. Con queste informazioni, i team IT e DevOps possono trovare modi per aumentare le prestazioni, fare un uso più efficiente delle proprie risorse IT, garantire il rispetto degli SLA e, in ultima analisi, migliorare la soddisfazione degli utenti finali.



Business intelligence e marketing intelligence: le organizzazioni raccolgono dati significativi sui propri clienti da molte posizioni e servizi diversi, tra cui newsletter, app di social media come Facebook, Instagram e LinkedIn e registrazioni a siti web e webinar. Un single pane of glass consente ai rappresentanti di vendita di visualizzare informazioni pertinenti sui clienti esistenti e potenziali, come l'ultima volta che sono stati contattati, e a quali contenuti aziendali pubblicati dall'organizzazione hanno avuto accesso, tutto in un unico posto.

La creazione di un single pane of glass fornisce insight fruibili sui clienti, consentendo alle organizzazioni di comprendere meglio le esigenze dei clienti e dove e come desiderano ricevere informazioni. Le organizzazioni possono utilizzare questi dati per servire meglio i clienti esistenti e per concludere nuovi affari con i clienti potenziali.



Gestione della supply chain: la supply chain è un ecosistema complicato e interdipendente in cui vari partner devono collaborare in tempo reale e ogni anello della catena deve sapere dove si trovano le materie prime e i prodotti finiti lungo il percorso di spedizione. Un single pane of glass aiuta a mantenere l'efficienza lungo tutta la supply chain, in modo che le merci arrivino alle destinazioni finali e agli utenti finali in tempo.

Gestione della rete: le organizzazioni si affidano sempre più a un mix di data center, apparecchiature di rete, dispositivi e altre tecnologie per mantenere le loro operazioni IT senza intoppi, evitare problemi di connettività e servire gli utenti finali. Data la natura sempre più distribuita degli ambienti IT, è importante disporre di una visione completa delle informazioni di rete al fine di valutare e ottimizzare correttamente le prestazioni e l'integrità della rete e l'utilizzo delle risorse.

Sicurezza informatica: un single pane of glass per la cybersecurity può aiutare le organizzazioni a identificare minacce come violazioni, software o certificati obsoleti o modifiche sospette nel traffico e a condividere i dati internamente per discutere i piani di correzione. Lo SPOG aiuta a evitare costose interruzioni dei servizi di un'organizzazione, problemi reputazionali negativi dovuti a violazioni dei dati e costose multe derivanti da violazioni della conformità.