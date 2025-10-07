Cos'è la migrazione al cloud?

Sebbene nessun sistema sia infallibile, i fornitori di servizi cloud implementano ampie misure per proteggere i dati sensibili e rispettare gli standard di settore e le normative governative. Gli ambienti cloud possono essere protetti da strumenti e protocolli di sicurezza, e possono automatizzare gli aggiornamenti ai software e alla sicurezza, due misure che riducono notevolmente i rischi.2



Inoltre, la migrazione al cloud aiuta a garantire la sicurezza dei dati. In caso di emergenza, l'infrastruttura cloud facilita il loro recupero e aiuta a mantenere la continuità operativa con tempi di inattività, problemi di latenza o perdite dati di minima entità.