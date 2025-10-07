Cos'è la migrazione al cloud?

La migrazione al cloud è il processo di spostamento di dati, applicazioni e carichi di lavoro da un data center on-premise a un'infrastruttura basata sul cloud, o da un ambiente cloud a un altro (noto come migrazione dal cloud al cloud).
Un'azienda può scegliere di migrare verso uno o più cloud e può utilizzare modelli di cloud pubblico, in cui i servizi vengono forniti tramite l'Internet pubblico, o modelli di cloud privato , in cui un'infrastruttura cloud proprietaria e sicura è accessibile solo a loro. Molte organizzazioni scelgono un ambiente di cloud ibrido, che combina servizi cloud pubblici e privati per creare un'unica infrastruttura IT flessibile e conveniente che supporti e automatizzi la gestione dei carichi di lavoro in tutti gli ambienti cloud.
Multicloud offre un'altra opzione che consente alle aziende di migrare l'infrastruttura IT utilizzando più provider di cloud pubblici. I multicloud possono essere estremamente semplici, come l'utilizzo del Software-as-a-Service (SaaS) di diversi fornitori per sfruttare le funzionalità di portabilità tra le infrastrutture, ma più spesso implicano la gestione delle applicazioni aziendali sulle Platform-as-a-Service (PaaS) o le Infrastructure-as-a-Service (IaaS) su più fornitori di cloud (ad es. Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud e Microsoft Azure) da una console centrale.
Esistono diversi tipi di migrazione al cloud, che variano a seconda di ciò che viene migrato e di dove viene spostato:
Consiste nello spostamento di tutti i dati, le applicazioni e i servizi da data center on-premise ai server di un provider di cloud. Di solito si tratta di un processo di ampia portata che esige una pianificazione e collaudi dettagliati per andare in porto efficacemente.
Questo tipo di migrazione comporta lo spostamento di una parte delle risorse sul cloud pubblico, lasciandone altre nei data center locali. Questo scenario "ibrido" consente alle organizzazioni di utilizzare al meglio gli investimenti effettuati nell'infrastruttura on-premise sfruttando al contempo la flessibilità, l'efficienza, il valore strategico e gli altri vantaggi del cloud pubblico.
La migrazione al cloud ibrido viene utilizzata anche per il backup dei dati. In questo caso, un'azienda eseguirà il backup delle proprie risorse cloud private su un cloud pubblico a scopi di mitigazione nel caso di un attacco o di un evento che rendano inutilizzabile un data center on-premise.
Le organizzazioni potrebbero spostare le proprie risorse da un cloud pubblico a un altro per molte ragioni, tra cui l'avvantaggiarsi di specifiche strutture tariffarie, funzionalità di sicurezza o prodotti (come nuovi strumenti di intelligenza artificiale o di apprendimento automatico) o a causa di modifiche alla struttura aziendale o agli accordi sui livelli di servizio.
Un'altra opzione consiste nel migrare al cloud dei workload specifici. Un'azienda potrebbe decidere di migrare al cloud solo alcuni database o mainframe per sfruttare costi inferiori, performance più affidabili, maggiore sicurezza e altri fattori.
La migrazione verso il cloud è diventata un imperativo di modernizzazione per le aziende che desiderano semplificare le operazioni IT, implementare misure di risparmio sui costi e realizzare una trasformazione digitale completa Gli analisti tecnologici prevedono che il 75% delle organizzazioni adotterà un'infrastruttura dati basata sul cloud entro il 2026.1
Per garantire il buon esito di questa transizione, le organizzazioni devono seguire un flusso di lavoro focalizzato su fasi particolareggiate di pianificazione, esecuzione e ottimizzazione.
Il primo passo del flusso di lavoro è la pianificazione della migrazione. Questo passaggio deve articolare in modo chiaro ii business case che giustifica il passaggio al cloud. Una volta stabilito il "perché", è fondamentale effettuare una valutazione dettagliata dell'infrastruttura IT, delle app e dei dati in essere per identificare ciò che è adatto alla migrazione e valutare le dipendenze che richiederanno un'attenzione particolare. In questa fase i team svolgono le attività seguenti:
Al termine della valutazione, è il momento di selezionare il provider di servizi cloud più in linea con le esigenze aziendali. Alcuni fattori da considerare:
Questo processo comporta la determinazione di come le app, i dati e l'infrastruttura saranno organizzati nell'ambiente cloud. Tra gli aspetti da considerare con attenzione figurano i seguenti:
In questa fase, il team trasferirà l'infrastruttura IT esistente al nuovo ambiente cloud. A seconda della strategia di migrazione adottata (ad esempio, lift-and-shift, replatforming, refactoring, ecc.), il processo di esecuzione comporterà la configurazione dell'ambiente cloud di destinazione, il provisioning di macchine virtuali (VM) e di risorse di storage e di rete, la replicazione o la migrazione dei dati nel cloud e la distribuzione e la configurazione di app nella nuova infrastruttura.
L'esecuzione di test rigorosi è fondamentale per garantire la funzionalità delle app e dei dati appena trasferiti. Molti team scelgono di effettuare:
È anche importante risolvere eventuali problemi o bug identificati durante il processo di test e convalida.
A questo punto, l'attenzione si sposta verso l'ottimizzazione delle risorse e delle configurazioni del cloud. Ciò comporta:
L’adozione del cloud, però, non è un processo "lancia e dimentica". I trasferimenti massicci di infrastrutture e dati richiedono un monitoraggio continuo, in tempo reale delle prestazioni per ottimizzare davvero le funzionalità della nuova infrastruttura cloud e garantire il buon esito della migrazione. Le organizzazioni devono essere preparate ad aggiornare il software e i protocolli di sicurezza, a scalare in base all'andamento della domanda e a monitorare i costi del cloud per ottimizzare l'economicità.
Una migrazione al cloud riuscita richiede una strategia completa che definisca gli obiettivi di migrazione e sia in grado di prevedere gli ostacoli. Ad esempio, le applicazioni legacy nella rete di un'organizzazione potrebbero non essere ottimizzate per il cloud, quindi devono essere preparate per il processo con strumenti di migrazione e approcci progettati per l'attività.
La strategia di migrazione deve tenere conto dei carichi di lavoro che verranno spostati nel cloud (e di quelli che rimarranno all'interno dell'infrastruttura locale), nonché di eventuali nuove funzionalità e/o applicazioni che il team dovrebbe aggiungere una volta completata la migrazione. Il piano di migrazione dovrebbe includere roadmap, tempistiche, metriche e obiettivi del progetto, nonché una strategia per trasmettere informazioni ai team leader, ai provider e agli altri stakeholder.
Sebbene l'approccio di ciascuna azienda varierà in base al caso specifico e alle proprie esigenze, esistono alcune strategie di migrazione ben collaudate che possono rendere l'intero processo meno macchinoso.
In genere il rehosting è l'approccio di migrazione più rapido e meno complesso. Noto anche come "lift-and-shift", esso prevede la migrazione di applicazioni e dati dall'infrastruttura in loco a una piattaforma cloud, senza apportare modifiche significative all'architettura (probabilmente utilizzando tool IaaS). Tuttavia, questa strategia di trasferimento non sfrutta appieno le funzionalità native del cloud, quindi è preferibile per le applicazioni che non sono strettamente accoppiate all'infrastruttura sottostante.
Una strategia cloud di replatforming (nota anche come lift-and-reshape) cerca invece di sfruttare alcune funzionalità peculiari del cloud (ad esempio l'architettura a microservizi, i contenitori Kubernetes, i modelli di apprendimento automatico, ecc.) mantenendo la compatibilità e apportando modifiche specifiche, ma minime, all'architettura IT in essere.
Un approccio di refactoring richiede che un'organizzazione progetti e sviluppi le applicazioni da zero utilizzando uno strumento PaaS, per sfruttare appieno le funzionalità native del cloud. Poiché spesso richiede modifiche significative all'architettura esistente, questo approccio tende a rendere la migrazione dei dati più scalabile, resiliente ed efficiente nell'ambiente cloud. Il refactoring consente alle aziende di massimizzare il valore di business delle soluzioni cloud e di utilizzare modelli e modelli architetturali moderni, come i microservizi e il computing serverless.
La strategia di riacquisto comporta il ritiro di un'applicazione esistente e la sostituzione con un'alternativa SaaS. Invece di migrare l'applicazione al cloud, le aziende optano per una soluzione SaaS basata sul cloud in grado di soddisfare le loro esigenze. Questo approccio fornisce l'accesso immediato alle applicazioni cloud senza la necessità di sforzi di sviluppo ingenti. Il riacquisto può essere particolarmente utile per il trasferimento di applicazioni non essenziali come e-mail, customer relationship management (CRM) e gestione delle risorse umane (HRM).
Per dare corso a un approccio improntato alla modernizzazione, le aziende devono ritirare dal servizio le applicazioni ormai obsolete o addirittura inutilizzate. Nell'ambito del processo di migrazione, i team identificano le applicazioni o i sistemi che non rientrano nel piano di trasferimento e provvedono a disattivarle, riducendo i costi di manutenzione, eliminando duplicazioni inutili e velocizzando la migrazione focalizzandosi solo sulle applicazioni fondamentali.
Assicurati di coprire casi d'uso specifici (ad es. applicazioni aziendali mission-critical, backup e ripristino dei dati, applicazioni di produttività/collaborazione, progetti di sviluppo software) per i carichi di lavoro che ti accingi a migrare. La definizione anticipata dei casi d'uso consente di adottare decisioni strategiche migliori e garantisce un'esecuzione più fluida.
Le aziende di tutto il mondo migrano al cloud per sfruttare i vantaggi offerti dal cloud computing. Ecco alcuni modi in cui un'organizzazione può beneficiare dal passaggio al cloud:
Poiché l'infrastruttura basata sul cloud elimina molti degli ostacoli fisici e finanziari alla scalabilità (ad esempio, l'infrastruttura del data center, la manutenzione dei server in loco, ecc.), essa consente alle aziende di aumentare o diminuire facilmente i requisiti IT a seconda dei bisogni.
I servizi cloud consentono alle aziende di abbonarsi a servizi di workload management con tariffazione a consumo. Invece di aggiungere capacità fisica per anticipare le esigenze future, le aziende hanno la possibilità di pagare per ciò di cui hanno bisogno ora, ampliando la capacità in futuro a seconda delle esigenze. I servizi cloud aiutano anche a ridurre i costi associati alla configurazione e alla gestione dei data center fisici, che spesso richiedono ingenti spese in termini di hardware e una vasta rete di server.
Sebbene nessun sistema sia infallibile, i fornitori di servizi cloud implementano ampie misure per proteggere i dati sensibili e rispettare gli standard di settore e le normative governative. Gli ambienti cloud possono essere protetti da strumenti e protocolli di sicurezza, e possono automatizzare gli aggiornamenti ai software e alla sicurezza, due misure che riducono notevolmente i rischi.2
Inoltre, la migrazione al cloud aiuta a garantire la sicurezza dei dati. In caso di emergenza, l'infrastruttura cloud facilita il loro recupero e aiuta a mantenere la continuità operativa con tempi di inattività, problemi di latenza o perdite dati di minima entità.
La migrazione delle applicazioni al cloud consente alle aziende di adottare più velocemente le nuove tecnologie, in modo da reagire in modo brillante a nuove possibilità di business.
Ad esempio, se un'azienda che opera nel retail vuole implementare nel proprio negozio online un sistema di raccomandazioni d'acquisto basato sull'AI, ma senza disporre di un'infrastruttura cloud, sarà obbligata a effettuare investimenti ingenti in hardware, compreso il costo per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di infrastrutture on-premise e i salari delle persone che dovranno gestirle. Per mandare a regime l'infrastruttura, inoltre, ci vorrà del tempo. Con un'infrastruttura basata su cloud, l'azienda potrebbe installare il nuovo sistema di intelligenza artificiale, su larga scala, in pochi minuti, riducendo significativamente il timing tra il momento decisionale e l'implementazione.
