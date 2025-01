Che cos'è la migrazione delle applicazioni?

Poiché le applicazioni sono in genere create per funzionare su particolari sistemi operativi in architetture di rete specifiche o sviluppate per una singola piattaforma cloud, lo spostamento di un'applicazione in un nuovo ambiente può comportare diverse sfide. Di solito è più facile migrare le applicazioni da architetture virtualizzate o basate sui servizi piuttosto che migrare quelle in esecuzione su hardware bare metal.

La determinazione di una strategia complessiva di migrazione delle applicazioni implica la considerazione delle dipendenze e dei requisiti tecnici di ogni singola applicazione, nonché dei vincoli di sicurezza, conformità e costi dell'azienda.

Applicazioni diverse possono intraprendere percorsi diversi verso il cloud, anche all'interno dello stesso ambiente tecnologico. Fin dagli albori del cloud computing, gli sviluppatori hanno fatto riferimento a questi modelli di migrazione delle applicazioni con nomi che iniziano con la lettera "R".

Rehosting: noto anche come lift-and-shift, il rehosting è una strategia comune in cui l'azienda sposta l'applicazione da un server locale a una macchina virtuale nel cloud senza apportare modifiche significative. Il rehosting delle applicazioni è in genere più rapido rispetto ad altre strategie di migrazione e può ridurre significativamente i costi di migrazione. Lo svantaggio è che senza modifiche le applicazioni non trarranno beneficio dalle funzionalità di computing cloud-native e i costi a lungo termine per eseguirle nel cloud potrebbero essere più elevati.



Refactoring o rearchitecting: il refactoring si riferisce all'apportare modifiche abbastanza significative all'applicazione in modo che possa scalare o funzionare meglio in un ambiente cloud. Potrebbe comportare la ricodifica di parti principali dell'applicazione in modo che possa sfruttare meglio le funzionalità cloud-native, come la ristrutturazione di un'applicazione monolitica in un set di microservizi o la modernizzazione dell'archivio dati da SQL a NoSQL.

Replatforming: una sorta di via di mezzo tra lift-and-shift e rearchitecting, il replatforming di un'applicazione implica apportare piccole modifiche alla stessa in modo che possa trarre beneficio dall'architettura cloud. Gli esempi potrebbero includere l'aggiornamento dell'applicazione per funzionare con un database gestito cloud-native, la modifica dei sistemi operativi o del middleware con cui funziona o la containerizzazione dell'applicazione.

Ritiro/sostituzione: a volte, è semplicemente più sensato dismettere l'applicazione. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il suo valore è limitato, perché le sue funzionalità sono duplicate altrove nell'ambiente o perché è più conveniente sostituirla con una nuova offerta, spesso una piattaforma Software-as-a-Service (SaaS), piuttosto che migrare l'applicazione.