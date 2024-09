La tecnologia di virtualizzazione VMware è presente ovunque nell'impresa. VMware rappresenta l'80% del mercato della virtualizzazione e il 100% delle Fortune 100 usa VMware per virtualizzare i propri data center on premise. Non sorprende che la maggior parte dei fornitori di cloud offrano infrastrutture VMware per l'hosting di applicazioni, e che alcuni offrano strumenti e servizi specializzati per migrazioni VMware lift and shift sui loro cloud.

Per eseguire il lift and shift di un carico di lavoro VMware esistente, il data center on-premise e il data center cloud di destinazione devono condividere lo stesso hypervisor VMware ESXi sottostante e un insieme comune di strumenti e script di gestione compatibili con API VMware e vSphere. Il fornitore di cloud deve disporre di un team operativo con le competenze e l'esperienza per gestire lo stack software VMware.

La tecnologia chiave che semplifica una migrazione VMware lift and shift è VMware HCX (Hybrid Cloud Extension), uno strumento che essenzialmente estende la rete on-premise a un ambiente VMware sul cloud per implementare rapidamente un'infrastruttura cloud ibrida. HCX permette la migrazione sicura e su larga scala di migliaia di macchine virtuali (VM - virtual machine), così come sono, da on-premise al cloud, consente di gestire e far funzionare i carichi di lavoro on-premise e cloud utilizzando gli stessi strumenti, script e competenze e permette di implementare la replica e il ripristino dei carichi di lavoro on-premise nel cloud.