Quale tipo di dispositivo o servizio puoi utilizzare per eseguire il backup dei tuoi dati? In linea di massima, hai quattro possibilità.

Unità a nastro



Il nastro è il supporto di backup più datato attualmente in uso. Offre uno storage dei dati a basso costo e ad alta capacità, ma le prestazioni di lettura/scrittura relativamente lente rendono il nastro una scelta inadeguata per il backup incrementale, la protezione continua dei dati (CDP) o qualsiasi altro metodo di backup che aggiorna i backup ogni volta che i dati cambiano (consulta la sezione "Metodi e soluzioni comuni" di seguito). Il nastro è anche più soggetto all'usura fisica e al danneggiamento rispetto ad altri supporti di storage, pertanto deve essere gestito attentamente e costantemente testato per garantire che funzioni al momento del ripristino. Per questi motivi, il nastro è la scelta migliore per i backup notturni o settimanali o per archiviare in modo economico i dati che l'organizzazione desidera o è tenuta a conservare, ma che non sono necessari per rendere rapidamente l'azienda di nuovo operativa in caso di interruzione o disastro.

Hard disk drive (HDD) o solid-state drive (SSD)



Oggi il backup della maggior parte dei dati viene eseguito su HDD (hard disk drive) o SSD (solid-state drive), sia che si tratti di un'unità esterna indipendente che di una parte di un server di backup (vedi sotto). Entrambe offrono prestazioni di lettura/scrittura molto più veloci rispetto al nastro, il che le rende una buona scelta per i backup continuamente aggiornati e per gli scenari di backup con RTO/RPO breve.

Le unità SSD sono sempre più diffuse perché offrono tempi di lettura/scrittura più rapidi rispetto alle unità HDD, richiedono meno spazio fisico per archiviare la stessa quantità di dati e consumano meno energia (anche se il costo per gigabyte è maggiore). Uno svantaggio delle HDD e delle SDD è che non sono particolarmente scalabili: se si ha bisogno di maggiore capacità di backup, è necessario acquistare e installare un nuovo disco fisico.

Server di backup



Un server di backup è un server dedicato creato appositamente per il backup dei file archiviati su più computer client della stessa rete. Il server è dotato di una notevole capacità di archiviazione su disco e di un software specializzato per la pianificazione e la gestione dei backup. I dischi dei server di backup sono spesso configurati per la ridondanza, in modo da proteggere i dati di backup e garantire la continuità dei backup in caso di guasto del disco. Un server di backup in sede può essere una soluzione di backup economica per un piccolo ufficio, ma non protegge i dati di backup da interruzioni locali o disastri fisici.

Backup su cloud



Il backup su cloud consiste nell'eseguire il backup di dati e applicazioni tramite una rete aziendale o una connessione internet a un server di backup fisico o (più probabilmente) virtuale in un data center remoto gestito dall'azienda, da un provider di hosting o da un provider di servizi cloud.

Il backup su cloud è in genere il tipo di backup più flessibile. Consente di eseguire il backup di file, dati di applicazioni o interi server fisici o virtuali e di pianificare i backup con la frequenza che si desidera. Poiché i server di backup su cloud sono in genere virtualizzati, consentono di scalare in modo semplice ed economico in base alle esigenze. Il backup su cloud elimina la necessità di spostare fisicamente i supporti di backup in un'altra sede (con conseguenti RTO e RPO significativamente più elevati) per proteggersi da interruzioni di corrente o disastri locali.