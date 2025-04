Che cos'è il Software-as-a-Service (SaaS)?

Nonostante i suoi vantaggi, il SaaS introduce potenziali rischi e sfide di cui i clienti, in particolare quelli aziendali, devono essere consapevoli.

Poiché le applicazioni SaaS sono così facili da usare per gli utenti, possono proliferare in un'organizzazione senza che il personale IT ne sia a conoscenza. Questo fenomeno, chiamato "shadow IT", può comportare rischi per la sicurezza. A livello di base, se il personale IT non sa quale software stanno utilizzando gli utenti, non può garantirne la sicurezza.

Di conseguenza, lo shadow IT può esacerbare le cattive pratiche di sicurezza esistenti, come l'utilizzo della stessa password per un numero ancora maggiore di applicazioni, e aumentare la vulnerabilità complessiva dell'organizzazione a favore degli aggressori.

Un altro rischio potenziale è il blocco da fornitore, ovvero la difficoltà di passare a un fornitore SaaS diverso quando l'applicazione di quello attuale non soddisfa più le prestazioni, le funzionalità o i requisiti aziendali del cliente. Ad esempio, se un'applicazione SaaS si basa su una logica di business o su uno stack tecnologico proprietari, potrebbe essere difficile o impossibile passare da quell'applicazione a un'altra senza scendere a compromessi significativi.