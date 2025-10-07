Cos'è l'analitica predittiva?

L'analitica predittiva è una branca dell'analitica avanzata che effettua previsioni sui risultati futuri utilizzando dati storici combinati con modelli statistici, tecniche di data mining e machine learning.
Le aziende utilizzano l’analitica predittiva per individuare dei modelli in questi dati con lo scopo di identificare rischi e opportunità. L'analitica predittiva è spesso associata ai big data e alla data science.
Oggi le aziende sono inondate di dati, dai file di log alle immagini e ai video, e tutti questi dati risiedono in repository di dati eterogenei all'interno delle organizzazioni stesse. Per ottenere insight da questi dati, i data scientist utilizzano algoritmi di deep learning e machine learning per individuare dei modelli e fare previsioni su eventi futuri. Alcune di queste tecniche statistiche includono modelli logistici e di regressione lineare, reti neurali e alberi decisionali. Alcune di queste tecniche di modellazione utilizzano le informazioni predittive iniziali per ottenere ulteriori insight predittivi.
I modelli di analitica predittiva sono progettati per valutare i dati storici, scoprire modelli, osservare tendenze e utilizzare tali informazioni per prevedere tendenze future. I modelli di analitica predittiva più diffusi includono modelli di classificazione, clustering e serie storiche.
Modelli di classificazione
I modelli di classificazione rientrano nel ramo dei modelli di machine learning supervisionato. Questi modelli categorizzano i dati sulla base dei dati storici, descrivendo le relazioni all'interno di un determinato set di dati. Ad esempio, questo modello può essere utilizzato per classificare i clienti o i potenziali clienti in gruppi per fini di segmentazione. In alternativa, può anche essere utilizzato per rispondere a domande con output binari, come rispondere sì o no oppure vero e falso; viene frequentemente utilizzato per casi d'uso come il rilevamento delle frodi e la valutazione del rischio di credito. I tipi di modelli di classificazione includono regressione logistica, alberi decisionali, foresta casuale, reti neurali e Naïve Bayes.
Modelli di clustering
I modelli di clustering rientrano nell'ambito dell'apprendimento senza supervisione. Raggruppano i dati in base ad attributi simili. Ad esempio, un sito di e-commerce può utilizzare il modello per separare i clienti in gruppi simili in base a caratteristiche comuni e sviluppare strategie di marketing per ciascun gruppo. Gli algoritmi di clustering più comuni includono il k-means clustering, il clustering a spostamento medio, il clustering spaziale basato sulla densità di applicazioni con rumore (DBSCAN), il clustering di massimizzazione delle aspettative (EM) utilizzando Gaussian Mixture Models (GMM) e il clustering gerarchico.
Modelli di serie storiche
I modelli di serie storiche utilizzano diversi input di dati con una frequenza temporale specifica, ad esempio giornaliera, settimanale, mensile, ecc. È prassi comune tracciare un grafico della variabile dipendente nel tempo per valutare la stagionalità, le tendenze e il comportamento ciclico dei dati, che potrebbero indicare la necessità di una trasformazione e di tipi di modelli specifici. I modelli autoregressivi (AR), a media mobile (MA), ARMA e ARIMA sono tutti modelli di serie storiche utilizzati di frequente. Ad esempio, un call center può utilizzare uno dei modelli di serie storiche per prevedere il numero di chiamate che riceverà ogni ora in diversi momenti della giornata.
L’analitica predittiva può essere implementata in vari settori per diversi problemi aziendali. Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso per settore che illustrano come l'analitica predittiva possa informare il processo decisionale in situazioni reali.
Un'organizzazione che sa cosa aspettarsi in base ai modelli passati ha un vantaggio aziendale nella gestione delle scorte, della forza lavoro, delle campagne di marketing e della maggior parte degli altri aspetti operativi.
