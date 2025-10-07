Cos'è l'analitica predittiva?

Le aziende utilizzano l’analitica predittiva per individuare dei modelli in questi dati con lo scopo di identificare rischi e opportunità. L'analitica predittiva è spesso associata ai big data e alla data science.

Oggi le aziende sono inondate di dati, dai file di log alle immagini e ai video, e tutti questi dati risiedono in repository di dati eterogenei all'interno delle organizzazioni stesse. Per ottenere insight da questi dati, i data scientist utilizzano algoritmi di deep learning e machine learning per individuare dei modelli e fare previsioni su eventi futuri. Alcune di queste tecniche statistiche includono modelli logistici e di regressione lineare, reti neurali e alberi decisionali. Alcune di queste tecniche di modellazione utilizzano le informazioni predittive iniziali per ottenere ulteriori insight predittivi.