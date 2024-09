Per promuovere il processo decisionale, FleetPride sapeva di dover sfruttare i dati operativi dei suoi magazzini e della sua rete logistica. Con l'aiuto di Cresco International, business partner IBM e fornitore di soluzioni di business analytics, l'azienda è riuscita a implementare una suite di soluzioni di analytics, tra cui IBM Cognos Analytics, IBM Planning Analytics (precedentemente nota come IBM Cognos TM1), IBM SPSS Modeler e IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.

Racconta Homarjun Agrahari: "Il team di Cresco è stato davvero d'aiuto durante l'implementazione e anche dopo. Oltre a gettare le basi tecniche per il nostro nuovo team di analytics, ci ha anche fornito una formazione approfondita per aiutarci a iniziare. L'analytics rappresenta una nuova avventura per molti membri del nostro team interno e siamo lieti di avere Cresco al nostro fianco".

Per prima cosa, FleetPride ha utilizzato IBM Cognos Analytics per progettare e distribuire report giornalieri sulle scorte di magazzino. In questo modo i responsabili di magazzino hanno un quadro completo di dove sono collocate le scorte e ricevono suggerimenti su dove immagazzinare ogni tipo di articolo in base alla domanda dei clienti. Grazie a queste informazioni, possono assicurarsi che gli articoli più richiesti siano immagazzinati vicino alla banchina di carico. In questo modo fanno risparmiare tempo al personale del magazzino e la produttività aumenta.

FleetPride ha poi utilizzato IBM SPSS Modeler per costruire un modello che sfrutta tre anni di dati sulle spedizioni per prevedere il numero di ordini in entrata e in uscita per ogni magazzino, su base sia giornaliera e settimanale che mensile. Per i responsabili del magazzino è quindi più facile adeguare la pianificazione del lavoro e del personale per far fronte alla domanda da parte dei clienti in un dato giorno.

L'azienda sta collaborando strettamente con Cresco International anche per costruire un modello di ottimizzazione dell'intera rete di distribuzione con IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.

Osserva Haoming (Ryan) Tian, Data Science & Analytics Consultant di Cresco International: "Grazie alla soluzione di ottimizzazione del processo decisionale, FleetPride è in grado di risolvere problemi complessi che riguardano la rete di distribuzione e di trovare le risposte giuste da un insieme di condizioni".

Aggiunge Homarjun Agrahari: "CPLEX può aiutarci a individuare qual è la posizione ottimale di un magazzino al fine di ridurre al minimo i tempi di consegna e i costi per l'intera rete. Quando decidiamo se costruire o acquisire nuovi magazzini, questo tipo di insight può comportare una differenza significativa per la nostra strategia di progettazione della rete".

Per Haoming (Ryan) Tian: "FleetPride sfrutta diverse tecnologie di analytics in una metodologia integrata. IBM Cognos Analytics funge da piattaforma di reportistica aziendale e le parti interessate possono accedere rapidamente alle statistiche per valutarle".

"Utilizziamo IBM SPSS Modeler come tecnologia predittiva e di data mining oltre che per generare modelli statistici in grado di fornire insight futuri e aiutarci a risolvere le sfide identificate durante l'analisi descrittiva.

"Infine CPLEX riesce a integrarsi con IBM SPSS per ricavare suggerimenti basati sulla modellazione statistica delle condizioni del mondo reale e anche a lavorare in modo indipendente per risolvere altri problemi di ottimizzazione".