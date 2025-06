Strumenti e soluzioni per l'analytics

Per prosperare in questa epoca fatta di imprevisti, le aziende devono sfruttare i dati per fidelizzare i clienti, automatizzare i processi di business e promuovere idee innovative per il futuro. Tuttavia la domanda di big data ha superato la nostra capacità di risolvere i problemi esistenti legati all'analisi dei dati, e il metodo del copia e incolla ha solo peggiorato la situazione.

Le piccole e grandi aziende hanno bisogno di una nuova architettura, un Data Fabric, per diventare delle organizzazioni realmente basate sui dati e utilizzare al meglio l'AI per rispettare i KPI. Le piattaforme di business intelligence intuitive adottano un approccio Data Fabric per connettere le persone giuste alle serie di dati giuste, al momento giusto. In questo modo, è possibile promuovere l'agilità, prevedere i risultati e personalizzare le esperienze.