Un data mesh è un'architettura di dati decentralizzata che organizza i dati per dominio aziendale.

Utilizzando un data mesh, un'organizzazione deve smettere di pensare ai dati come a un sottoprodotto di un processo e iniziare a considerarli come un prodotto a sé stante. I produttori di dati agiscono come proprietari dei prodotti di dati. In qualità di esperti in materia, i produttori di dati possono utilizzare la loro conoscenza dei principali consumatori dei dati per progettare API appositamente per loro. È possibile accedere a queste API anche da altre parti dell'organizzazione, garantendo un accesso più ampio ai dati gestiti.

I sistemi di storage più tradizionali, come i data lake e i data warehouse, possono essere utilizzati come più repository di dati decentralizzati per realizzare un data mesh. Un data mesh può funzionare anche con un data fabric: l'automazione del data fabric consente di creare nuovi prodotti di dati più rapidamente o di applicare la governance globale.