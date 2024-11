Sebbene la condivisione dei dati offra alle aziende numerosi benefici, non è esente da rischi. Quando le informazioni sensibili vengono distribuite in modo improprio, possono esporre un'organizzazione a rischi normativi, competitivi, finanziari e di sicurezza. I consumatori di dati hanno un controllo limitato sulla qualità e la disponibilità dei dati stessi. I dati di bassa qualità potrebbero anche nascondere pregiudizi rispetto a generi, razze, religioni o gruppi etnici.

I processi di governance dei dati stabiliscono le politiche, gli standard e le best practice per gestire i dati in modo sicuro, accurato e coerente in tutta l'organizzazione. Una governance efficace limita l'accesso in modo che solo gli utenti autorizzati dispongano delle autorizzazioni per l'utilizzo dei dati. La governance protegge, classifica e aiuta a garantire che i dati siano utilizzati in conformità con gli enti legali e normativi.

Ogni organizzazione ha obblighi legali ed etici per salvaguardare la privacy dei dati dei clienti che gestisce. Tecnologie come la crittografia e l'oscuramento dei dati ne consentono una condivisione sicura proteggendo la privacy. Tuttavia, la mancanza di comunicazione tra i produttori di dati e i consumatori può portare a interpretazioni errate, con conseguenti ipotesi errate durante lo sviluppo di report o l'adozione di iniziative decisionali basate sui dati.

Ad esempio, nel 2012, Knight Capital Group3 ha riscontrato un problema commerciale a causa della mancanza di comunicazione e coordinamento tra i team, che ha causato la perdita di 440 milioni di dollari in soli 45 minuti. Un aggiornamento software ha attivato inavvertitamente un software embedded non testato, non documentato e inattivo. Poiché gli sviluppatori non hanno comunicato in modo efficace i potenziali impatti delle modifiche ai sistemi dei commercianti, le operazioni errate sono state eseguite ad alta velocità, con conseguenti perdite finanziarie significative.

Il costoso trasferimento dei dati, in particolare attraverso processi di estrazione, trasformazione, caricamento (ETL) ad alta intensità di risorse, ha tradizionalmente ostacolato la condivisione diffusa dei dati. Mantenere le best practice di governance e qualità dei dati può essere una sfida, soprattutto quando si ha a che fare con enormi volumi. La condivisione sicura di set di dati di grandi dimensioni in rete richiede molto tempo, è altamente tecnica e richiede un notevole investimento in storage e infrastruttura.

La sicurezza dei dati richiede misure di protezione rigorose e formazione per salvaguardare i dati sensibili. Le informazioni che viaggiano attraverso reti e piattaforme durante i processi di condivisione dei dati sono vulnerabili alle minacce, come accessi non autorizzati, violazioni dei dati e attacchi informatici. Inoltre, le organizzazioni devono attenersi a leggi e regolamenti complessi sulla privacy dei dati quando li condividono con partner esterni, stakeholder o fornitori terzi.