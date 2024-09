Cos'è un data lakehouse?

I data lake sono generalmente costruiti su piattaforme di big data come Apache Hadoop. Sono noti per il loro basso costo e la flessibilità di archiviazione, poiché non presentano gli schemi predefiniti dei data warehouse tradizionali. Inoltre, ospitano diversi tipi di dati, come audio, video e testo. Dal momento che i produttori di dati generano in gran parte dati non strutturati, si tratta di una distinzione importante, in quanto consente di realizzare un maggior numero di progetti di data science e intelligenza artificiale (AI), che a loro volta favoriscono un maggior numero di insight e un migliore processo decisionale all'interno di un'organizzazione. Tuttavia, anche i data lake presentano delle sfide. Le dimensioni e la complessità dei data lake possono richiedere più risorse tecniche, come data scientist e data engineer, per gestire la quantità di dati archiviati. Inoltre, dato che la governance dei dati viene implementata più a valle in questi sistemi, i data lake tendono a essere più inclini a un maggior numero di silos di dati, che successivamente si evolvono in un data swamp. Quando ciò accade, il data lake può risultare inutilizzabile.

I data lake e i data warehouse vengono generalmente utilizzati in tandem. I data lake fungono da sistema di raccolta per i nuovi dati e i data warehouse applicano una struttura a valle a dati specifici provenienti da questo sistema. Tuttavia, coordinare questi sistemi per fornire dati affidabili può essere costoso sia in termini di tempo che di risorse. Tempi di elaborazione lunghi contribuiscono a rendere obsoleti i dati e livelli aggiuntivi di ETL introducono maggiori rischi per la qualità dei dati.