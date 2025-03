Cos'è Apache Parquet?

Parquet applica un processo di ottimizzazione in due fasi. Innanzitutto, utilizza schemi di codifica come la codifica RLE (Run-Length Encoding) per rappresentare in modo efficiente i valori ripetuti, particolarmente utile per le colonne con molte voci duplicate. Quindi, applica algoritmi di compressione come Snappy o Gzip per ridurre ulteriormente i requisiti di storage.