Funzioni chiave di SQL:

Definizione dei dati : definisci la struttura e l'organizzazione dei dati memorizzati e le relazioni tra gli elementi di dati memorizzati.

: definisci la struttura e l'organizzazione dei dati memorizzati e le relazioni tra gli elementi di dati memorizzati. Recupero dei dati : recupera facilmente elementi di dati specifici o una serie di elementi.

: recupera facilmente elementi di dati specifici o una serie di elementi. Manipolazione dei dati : aggiungi nuovi dati, elimina o modifica i dati esistenti.

: aggiungi nuovi dati, elimina o modifica i dati esistenti. Controllo degli accessi : limita la capacità di un utente di recuperare, aggiungere e modificare i dati, proteggendo i dati memorizzati dall'accesso non autorizzato.

: limita la capacità di un utente di recuperare, aggiungere e modificare i dati, proteggendo i dati memorizzati dall'accesso non autorizzato. Condivisione dei dati: utilizzata per coordinare la condivisione contemporanea dei dati da parte di utenti, contribuendo a garantire che le modifiche apportate da un utente non eliminino o sovrascrivano inavvertitamente le modifiche apportate da altri utenti.

SQL è uno strumento versatile nello stack tecnologico moderno, utilizzato per la gestione di soluzioni di elaborazione dei dati e data storage, sia per applicazioni front-end, sia back-end. Viene impiegato in vari settori, come la gestione degli inventari di e-commerce e l'elaborazione delle transazioni online, fino all'organizzazione di grandi quantità di dati sanitari per l'analisi.

Apprezzato per le sue funzionalità di manipolazione dei dati, l'elaborazione rapida delle query e le potenti funzionalità di sicurezza, SQL offre caratteristiche comuni e compatibilità tra diversi sistemi, scalabilità per gestire le crescenti esigenze di dati e vantaggi derivanti dall'essere open source con un efficiente supporto da parte della community.

Si differenzia dagli altri linguaggi informatici in quanto SQL descrive quello che l'utente vuole che il computer faccia, piuttosto che come dovrebbe farlo. In particolare, SQL è un linguaggio dichiarativo o descrittivo piuttosto che procedurale. Ad esempio, quando gli utenti scrivono una query SQL per recuperare i dati, non devono sottolineare i passaggi che il database dovrebbe seguire per raccogliere tali dati; descrivono invece come deve essere il risultato.

Nella data science e nell'apprendimento automatico, SQL viene utilizzato per creare database che memorizzano set di dati di grandi dimensioni necessari per l'analisi. Strumenti come Microsoft SQL Server e MongoDB sono due scelte per gestire diversi tipi di database, da quelli relazionali a quelli NoSQL.