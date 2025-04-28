Cosa sono i dati non strutturati?

Una volta memorizzati, i dati non strutturati spesso richiedono un'elaborazione per essere utilizzati efficacemente per casi d'uso a valle, come la business intelligence o l'analisi dei dati non strutturati.

Alcune organizzazioni utilizzano framework open source per elaborare i set di dati non strutturati di grandi dimensioni. Ad esempio, Apache Hadoop è spesso integrato nelle architetture dei data lake per consentire l'elaborazione in batch di dati non strutturati e semi-strutturati (come lo streaming audio e il sentiment sui social media). Apache Spark è un altro framework open source per il trattamento dei dati. Spark perà utilizza l'elaborazione in memoria ed è velocissimo, il che lo rende più adatto per il machine learning e le applicazioni di AI.

Esistono anche moderne piattaforme di integrazione dei dati appositamente progettate per gestire dati strutturati e non strutturati. Questi strumenti di integrazione multiuso inseriscono automaticamente i dati non elaborati, li organizzano e poi spostano i dati elaborati nei database di destinazione. Queste caratteristiche riducono notevolmente il lungo lavoro manuale dei team di data science incaricati di preparare dati grezzi e dati non strutturati per l'AI.