Cos'è la deduplicazione dei dati?

Perché un'azienda dovrebbe creare dei duplicati di dati? Potrebbero esserci uno o più motivi validi, tra cui i seguenti:

Un'organizzazione o uno dei suoi dipartimenti potrebbe aver bisogno di utilizzare i dati originali per altri scopi e, per questo, si procede alla creazione di copie.

Un'azienda potrebbe voler conservare copie duplicate a titolo di backup, in caso di eventi di perdita dati.

Un'organizzazione potrebbe ritrovarsi a conservare più copie degli stessi dati, memorizzandoli però in formati diversi.

Un altro dei motivi alla per la duplicazione dei dati è semplicemente che questo è ciò che accade in aziende complesse, con numerose funzioni. I dati vengono regolarmente creati o ricreati come una modalità accettata e organica del fare business all'interno di un contesto moderno. Pertanto, né la creazione né la replica dei dati rappresentano il vero problema, mentre lo è l'eccessiva proliferazione dei dati.

Quando non ci sono oneri finanziari aggiuntivi associati, la proliferazione dei dati potrebbe sembrare un problema minore di quanto non sia. Un'organizzazione potrebbe scegliere di memorizzare i dati in varie posizioni all'interno della propria architettura IT e non preoccuparsi delle duplicazioni.

Rimane però il fatto che le ridondanze inutili di dati rendono un'azienda soggetta a maggiori oneri finanziari, in quanto aumentano i costi di storage. Le organizzazioni che non riescono a smettere di creare ridondanze di dati devono allocare più manodopera e budget per implementare nuove soluzioni di storage e gestione dei dati, che possono consistere nell'acquisto di nuovo hardware o nell'incremento dello storage su cloud.