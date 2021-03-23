Che cos'è l'infrastruttura desktop virtuale (VDI)?

L'infrastruttura desktop virtuale (VDI) è la creazione e la gestione di ambienti desktop e applicazioni che consentono ai dipendenti di lavorare e accedere ad applicazioni e servizi al di fuori dell'ufficio, in ufficio o da una postazione remota. Le soluzioni di virtualizzazione supportano le implementazioni di distribuzione/implementazione VDI attraverso la creazione di un sistema di elaborazione virtuale, noto come macchine virtuali (VM), che consente alle organizzazioni di eseguire più applicazioni e sistemi operativi su un singolo server fisico in un data center. La VDI è abilitata tramite l'hosting di un sistema operativo desktop, come Microsoft Windows Desktop, all'interno di VM che funzionano tutte su un server host.

Utilizzando il sistema operativo desktop ospitato su una macchina virtuale (VM) su un server host, i responsabili IT possono implementare i dati aziendali, le applicazioni e i desktop aziendali agli utenti in un data center virtuale e fornirli come servizio via internet. Questo è in contrasto con i PC tradizionali, dove l'utente utilizza un dispositivo endpoint personale fisico e portatile da una sede on-premise.

Quando si implementa una soluzione VDI, un broker di connessioni trova un desktop virtuale all'interno del pool di risorse a cui ogni dipendente può connettersi quando accede all'ambiente VDI. Esempi di broker di connessione includono Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure e Nutanix.

Gli utenti possono connettersi in modo sicuro alle immagini del desktop, come Microsoft Windows, tramite qualsiasi dispositivo o posizione. Potere accedere alle applicazioni da qualsiasi luogo è utile perché significa che non è necessario essere fisicamente in ufficio, davanti al proprio desktop fisico con una macchina endpoint, e consente di adottare il metodo BYOD "porta il tuo dispositivo" (che include PC, tablet, o terminali thin client) da qualsiasi luogo sia più comodo per te.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di virtualizzazione delle applicazioni e sulla tecnologia di virtualizzazione, in generale, guarda il video seguente e consulta l'articolo "5 vantaggi della virtualizzazione":