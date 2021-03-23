Tag
Che cos'è l'infrastruttura desktop virtuale (VDI)?

Vista dall'alto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, al tramonto

Un esame dell'infrastruttura desktop virtuale, del suo funzionamento e dei vantaggi che offre.

Nel panorama lavorativo stanno avvenendo grandi cambiamenti, poiché il lavoro da casa e gli ecosistemi di hybrid cloud stanno diventando comuni. Con l'espansione incontrollata di dipendenti e ambienti, è diventato difficile amministrare i requisiti di gestibilità, sicurezza e infrastruttura necessari per mantenere operativa un'azienda. A causa di queste sfide, i leader IT sono alla ricerca di strumenti che facilitino in modo sicuro la gestione di questi ambienti, senza spendere una fortuna. L'infrastruttura desktop virtuale (VDI) è quello strumento.

 

Cos'è la VDI e come funziona?

L'infrastruttura desktop virtuale (VDI) è la creazione e la gestione di ambienti desktop e applicazioni che consentono ai dipendenti di lavorare e accedere ad applicazioni e servizi al di fuori dell'ufficio, in ufficio o da una postazione remota. Le soluzioni di virtualizzazione supportano le implementazioni di distribuzione/implementazione VDI attraverso la creazione di un sistema di elaborazione virtuale, noto come macchine virtuali (VM), che consente alle organizzazioni di eseguire più applicazioni e sistemi operativi su un singolo server fisico in un data center. La VDI è abilitata tramite l'hosting di un sistema operativo desktop, come Microsoft Windows Desktop, all'interno di VM che funzionano tutte su un server host.

Utilizzando il sistema operativo desktop ospitato su una macchina virtuale (VM) su un server host, i responsabili IT possono implementare i dati aziendali, le applicazioni e i desktop aziendali agli utenti in un data center virtuale e fornirli come servizio via internet. Questo è in contrasto con i PC tradizionali, dove l'utente utilizza un dispositivo endpoint personale fisico e portatile da una sede on-premise.

Quando si implementa una soluzione VDI, un broker di connessioni trova un desktop virtuale all'interno del pool di risorse a cui ogni dipendente può connettersi quando accede all'ambiente VDI. Esempi di broker di connessione includono Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure e Nutanix.

Gli utenti possono connettersi in modo sicuro alle immagini del desktop, come Microsoft Windows, tramite qualsiasi dispositivo o posizione. Potere accedere alle applicazioni da qualsiasi luogo è utile perché significa che non è necessario essere fisicamente in ufficio, davanti al proprio desktop fisico con una macchina endpoint, e consente di adottare il metodo BYOD "porta il tuo dispositivo" (che include PC, tablet, o terminali thin client) da qualsiasi luogo sia più comodo per te.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di virtualizzazione delle applicazioni e sulla tecnologia di virtualizzazione, in generale, guarda il video seguente e consulta l'articolo "5 vantaggi della virtualizzazione":

Vantaggi della VDI

Di seguito sono elencati alcuni dei principali benefici offerti dall'infrastruttura desktop virtuale (VDI):

  • Maggiore scalabilità: il cloud computing ha reso la VDI più allettante sfruttando un'infrastruttura scalabile per consumare risorse quando richiesto dalla VDI. Consolidando tutta l'infrastruttura VDI su un server host, si riducono i requisiti e gli acquisti di hardware, poiché gli utenti possono accedere ai loro ambienti da qualsiasi dispositivo.
  • Gestione centralizzata: le VDI offrono una struttura di gestione centralizzata che consente agli amministratori di applicare patch, aggiornare e modificare tutti i desktop virtualizzati in un unico momento. Non è più necessario correggere l'intera organizzazione pezzo a pezzo. Questo consente anche una strategia completa di disaster recovery desktop, perché tutti i componenti vengono salvati e sottoposti a backup nel data center.
  • Sicurezza: la VDI aiuta le aziende a mantenere la completa riservatezza poiché le applicazioni risiedono sul server host del data center e non sul dispositivo client. Se un dispositivo viene rubato o danneggiato, la connettività del dispositivo può essere interrotta per proteggere i dati dell'azienda. È fondamentale, tuttavia, che le immagini del sistema operativo siano gestite e aggiornate correttamente e che l'autenticazione dei lavoratori da remoto sia completa.
  • Accessibilità: la VDI consente agli utenti finali di "bring your own device" (BYOD) e di utilizzare i propri dispositivi per accedere da remoto ai propri file, applicazioni e cloud service da qualsiasi luogo. In questo modo si crea essenzialmente un'area di lavoro digitale/desktop remoto, creando una migliore esperienza utente e rendendo molto più semplice lavorare da casa perché i dipendenti possono utilizzare PC, tablet, smartphone e thin client.
  • Risparmio sui costi: le spese per l'hardware si riducono in modo significativo, poiché l'IT non deve continuare ad acquistare nuovo hardware. Il consolidamento dell'elaborazione sul server aiuta a ridurre la spesa IT.

VDI e virtualizzazione desktop

La VDI è un tipo di desktop virtuale, in quanto la virtualizzazione del desktop è un termine generale che comprende qualsiasi tecnologia che separa il desktop dall'hardware. Per approfondire la categoria di livello superiore, consulta "Cos'è la virtualizzazione desktop?" oppure guarda il seguente video:

Distribuzioni VDI persistenti e implementazioni VDI non persistenti

La VDI persistente abilita un desktop personalizzato, in quanto l'utente si connette allo stesso desktop. Ciò consente di personalizzare i propri desktop, poiché le modifiche vengono salvate, trasformando il loro ambiente desktop virtuale in uno spazio di lavoro digitale personalizzabile e altamente personalizzato.

La VDI non persistente, invece, è un desktop generico con una connessione monouso, perché le modifiche non vengono salvate. L'approccio VDI non persistente è ideale per le organizzazioni con dipendenti che svolgono molte attività ripetitive, perché di solito è più economico e più facile da gestire.

Casi d'uso della VDI

  • Call center: la VDI consente ai dipendenti dei call center di accedere solo alle informazioni e agli strumenti necessari per completare le proprie attività. In questo modo si ottimizza l'efficienza e l'efficacia dei costi.
  • Lavoro da remoto: la VDI consente ai membri del team di accedere alle stesse reti aziendali, applicazioni e risorse, pur essendo geograficamente dispersi, poiché le VDI possono essere tutte implementate e gestite da un punto centrale.
  • Conformità normativa: alcuni settori fortemente regolamentati hanno avuto problemi con i loro dipendenti che hanno memorizzato informazioni riservate in modo improprio. Centralizzando la gestione con la VDI, si elimina il problema della memorizzazione errata di dati e applicazioni.
  • Accesso di terzi: quando si utilizza un appaltatore o un business partner, questi dipendenti hanno bisogno di hardware di proprietà dell'azienda per connettersi all'intero sistema. È costoso, soprattutto per progetti più brevi. Questo rende la VDI la soluzione ideale per dare agli appaltatori un accesso sicuro alle informazioni aziendali, senza dover fornire o acquistare hardware.

Perché la VDI potrebbe essere la scelta giusta per te

L'infrastruttura desktop virtuale (VDI) è parte integrante della strategia IT di molte aziende perché consente alle aziende di ridurre le spese e semplificare la gestione di questi sistemi. L'importanza della VDI sta diventando sempre più esponenziale, poiché le aziende cercano di creare un landscape di lavoro più flessibile perché fornisce l'accessibilità, la sicurezza, la scalabilità, l'automazione e la facilità d'uso necessarie per un'implementazione rapida ed efficace.

Scopri di più sulla VDI

Se stai cercando di creare il tuo ambiente VDI, puoi farlo con le soluzioni IBM® Cloud IaaS. IBM offre una piattaforma cloud full-stack che include tutti i componenti necessari per creare il proprio ambiente VDI, tra cui elaborazione, rete e storage virtualizzati. In questo scenario è necessario installare e gestire manualmente l'hypervisor.

In collaborazione con VMware, IBM offre soluzioni VDI gestite dal cliente e parzialmente gestite da VMware (con VMware Horizon) e una soluzione Desktop as a Service (DaaS) virtuale completamente gestita, che fornisce desktop e applicazioni virtualizzate ospitate sulla piattaforma IBM cloud.

Autore

Jordan Shamir

Offering Manager
