Che cos'è l'infrastruttura desktop virtuale (VDI)?

Nel panorama lavorativo stanno avvenendo grandi cambiamenti, poiché il lavoro da casa e gli ecosistemi di hybrid cloud stanno diventando comuni. Con l'espansione incontrollata di dipendenti e ambienti, è diventato difficile amministrare i requisiti di gestibilità, sicurezza e infrastruttura necessari per mantenere operativa un'azienda. A causa di queste sfide, i leader IT sono alla ricerca di strumenti che facilitino in modo sicuro la gestione di questi ambienti, senza spendere una fortuna. L'infrastruttura desktop virtuale (VDI) è quello strumento.
L'infrastruttura desktop virtuale (VDI) è la creazione e la gestione di ambienti desktop e applicazioni che consentono ai dipendenti di lavorare e accedere ad applicazioni e servizi al di fuori dell'ufficio, in ufficio o da una postazione remota. Le soluzioni di virtualizzazione supportano le implementazioni di distribuzione/implementazione VDI attraverso la creazione di un sistema di elaborazione virtuale, noto come macchine virtuali (VM), che consente alle organizzazioni di eseguire più applicazioni e sistemi operativi su un singolo server fisico in un data center. La VDI è abilitata tramite l'hosting di un sistema operativo desktop, come Microsoft Windows Desktop, all'interno di VM che funzionano tutte su un server host.
Utilizzando il sistema operativo desktop ospitato su una macchina virtuale (VM) su un server host, i responsabili IT possono implementare i dati aziendali, le applicazioni e i desktop aziendali agli utenti in un data center virtuale e fornirli come servizio via internet. Questo è in contrasto con i PC tradizionali, dove l'utente utilizza un dispositivo endpoint personale fisico e portatile da una sede on-premise.
Quando si implementa una soluzione VDI, un broker di connessioni trova un desktop virtuale all'interno del pool di risorse a cui ogni dipendente può connettersi quando accede all'ambiente VDI. Esempi di broker di connessione includono Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure e Nutanix.
Gli utenti possono connettersi in modo sicuro alle immagini del desktop, come Microsoft Windows, tramite qualsiasi dispositivo o posizione. Potere accedere alle applicazioni da qualsiasi luogo è utile perché significa che non è necessario essere fisicamente in ufficio, davanti al proprio desktop fisico con una macchina endpoint, e consente di adottare il metodo BYOD "porta il tuo dispositivo" (che include PC, tablet, o terminali thin client) da qualsiasi luogo sia più comodo per te.
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di virtualizzazione delle applicazioni e sulla tecnologia di virtualizzazione, in generale, guarda il video seguente e consulta l'articolo "5 vantaggi della virtualizzazione":
Di seguito sono elencati alcuni dei principali benefici offerti dall'infrastruttura desktop virtuale (VDI):
La VDI è un tipo di desktop virtuale, in quanto la virtualizzazione del desktop è un termine generale che comprende qualsiasi tecnologia che separa il desktop dall'hardware. Per approfondire la categoria di livello superiore, consulta "Cos'è la virtualizzazione desktop?" oppure guarda il seguente video:
La VDI persistente abilita un desktop personalizzato, in quanto l'utente si connette allo stesso desktop. Ciò consente di personalizzare i propri desktop, poiché le modifiche vengono salvate, trasformando il loro ambiente desktop virtuale in uno spazio di lavoro digitale personalizzabile e altamente personalizzato.
La VDI non persistente, invece, è un desktop generico con una connessione monouso, perché le modifiche non vengono salvate. L'approccio VDI non persistente è ideale per le organizzazioni con dipendenti che svolgono molte attività ripetitive, perché di solito è più economico e più facile da gestire.
L'infrastruttura desktop virtuale (VDI) è parte integrante della strategia IT di molte aziende perché consente alle aziende di ridurre le spese e semplificare la gestione di questi sistemi. L'importanza della VDI sta diventando sempre più esponenziale, poiché le aziende cercano di creare un landscape di lavoro più flessibile perché fornisce l'accessibilità, la sicurezza, la scalabilità, l'automazione e la facilità d'uso necessarie per un'implementazione rapida ed efficace.
Se stai cercando di creare il tuo ambiente VDI, puoi farlo con le soluzioni IBM® Cloud IaaS. IBM offre una piattaforma cloud full-stack che include tutti i componenti necessari per creare il proprio ambiente VDI, tra cui elaborazione, rete e storage virtualizzati. In questo scenario è necessario installare e gestire manualmente l'hypervisor.
In collaborazione con VMware, IBM offre soluzioni VDI gestite dal cliente e parzialmente gestite da VMware (con VMware Horizon) e una soluzione Desktop as a Service (DaaS) virtuale completamente gestita, che fornisce desktop e applicazioni virtualizzate ospitate sulla piattaforma IBM cloud.
Accelera la business transformation con soluzioni cloud progettate per l'innovazione e la crescita. Esplora strumenti e insight all'avanguardia per stare al passo con la concorrenza.
L'84% delle trasformazioni digitali non va a buon fine: è il momento di ripartire da zero. Scopri come la gen AI e l'hybrid cloud stanno plasmando il futuro dell'innovazione aziendale. Scopri i framework hybrid-by-design che consentono alle aziende di sfruttare l'intero potenziale dell'AI.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud è una OpenShift Container Platform (OCP) completamente gestita.
Virtualizzazione dello storage sicura, affidabile ed efficiente per ambienti VMware con IBM Spectrum Virtualize.
Trova la soluzione di infrastruttura cloud adatta alle esigenze della tua azienda e scala le risorse on-demand.
