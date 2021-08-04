Virtualizzare l'ambiente può aumentare la scalabilità riducendo contemporaneamente le spese. Dai un'occhiata ad alcuni dei tanti benefici che la virtualizzazione può portare alla tua organizzazione:

1. Riduci le spese IT

Usare un ambiente non virtualizzato può essere inefficiente perché, quando non si consuma l'applicazione sul server, il calcolo rimane inattivo e non può essere utilizzato per altre applicazioni. Quando si virtualizza un ambiente, quel singolo server fisico si trasforma in molte macchine virtuali. Queste macchine virtuali possono avere sistemi operativi diversi ed eseguire applicazioni diverse, pur essendo tutte in hosting su un unico server fisico.

Il consolidamento delle applicazioni su ambienti virtualizzati è un approccio più efficace dal punto di vista dei costi, perché sarà in grado di consumare meno clienti fisici, aiutandoti a spendere molto meno sui server e a far risparmiare la tua organizzazione.

2. Ridurre il tempo di inattività e migliorare la resilienza nelle situazioni di disaster recovery

Quando un disastro colpisce un server fisico, qualcuno è responsabile della sostituzione o della riparazione. L'operazione potrebbe richiedere ore o addirittura giorni. Con un ambiente virtualizzato, è facile effettuare il provisioning e la distribuzione, consentendo di replicare o clonare le macchine virtuali interessate.

Il processo di ripristino richiederebbe pochi minuti (a differenza delle ore necessarie per fornire e configurare un nuovo server fisico) migliorando in modo significativo la resilienza dell'ambiente e la continuità aziendale.

3. Aumento dell'efficienza e della produttività

Con meno server, i tuoi team IT potranno dedicare meno tempo alla manutenzione dell'hardware fisico e dell'infrastruttura IT. Potrai installare, aggiornare e mantenere l'ambiente su tutte le VM dell'ambiente virtuale su server invece di dover affrontare il processo laborioso e tedioso di applicare gli aggiornamenti server per server. Dedicare meno tempo al mantenimento dell'ambiente aumenta l'efficienza e la produttività del team.

4. Indipendenza del controllo e DevOps

Poiché l'ambiente virtualizzato è segmentato in macchine virtuali, gli sviluppatori possono avviare rapidamente una macchina virtuale senza impattare l'ambiente di produzione. È ideale per lo sviluppo e il test, poiché lo sviluppatore può clonare rapidamente la macchina virtuale ed eseguire un test sull'ambiente.

Ad esempio, se è stata rilasciata una nuova patch software, qualcuno può clonare la macchina virtuale e applicare l'ultimo aggiornamento software, testare l'ambiente e poi inserirlo nell'applicazione di produzione, aumentandone velocità e agilità.

5. Spostare per essere più ecosostenibili (a livello organizzativo e ambientale)

Riducendo il numero di server fisici utilizzati, si otterrà una riduzione della quantità di energia consumata. Questo comporta due benefici ecologici: