Livello gratuito di IBM Cloud

Account gratuito IBM Cloud

L' account gratuito IBM Cloud è un account con pagamento a consumo e include l'accesso a oltre 50 prodotti con il livello gratis. Paghi solo ciò che utilizzi oltre il livello gratuito. Nessuna commissione o pagamento anticipato; puoi annullare l'account in qualsiasi momento.
Più di 40 prodotti sempre gratuiti

Accedi a oltre 40 prodotti sempre gratuiti con un piano Lite, incluse le API di IBM Watson. Non hanno scadenza e non prevedono l'addebito di alcun costo.
Credito cloud di 200 USD

Ottieni un credito di 200 USD per il tuo primo acquisto di servizi e app. Puoi utilizzare questo credito (disponibile per 30 giorni) per provare qualsiasi prodotto IBM Cloud.

Prodotti IBM Cloud

Sblocca il catalogo completo IBM Cloud
In evidenza Sempre gratuito Versione di prova gratuita Promozioni

I nostri clienti

Domande frequenti

L’account IBM Cloud gratuito permette di accedere a oltre 40 prodotti con piani tariffari Lite. Questo significa che il piano sarà sempre gratuito. Non ci saranno mai addebiti a tuo carico e il piano non scadrà mai. 

  • Con un piano Lite puoi eseguire il provisioning di una singola istanza di qualsiasi servizio.
  • Dopo dieci giorni che non svolgi attività di sviluppo, le tue app vengono sospese. Per riattivarle è sufficiente riprendere l'attività.
  • Dopo trenta giorni di totale inattività, le tue istanze di servizio con piani Lite vengono eliminate.

Per iniziare a sviluppare su IBM Cloud, è necessario innanzitutto creare un account utilizzando un indirizzo e-mail (l'indirizzo e-mail non deve essere associato a un account esistente).

I dati di pagamento sono richiesti in anticipo, ma non ti verrà addebitato alcun importo finché non utilizzerai un servizio fatturabile; tuttavia, verrà trattenuto un importo nominale sulla tua carta per verificarne l'autenticità.

Dopo aver inserito i dati della carta di credito, un messaggio di conferma mostrerà l'addebito. L'importo si aggirerà intorno a 1,00 USD, secondo il circuito di pagamento. 

Registrare queste informazioni in archivio consente di passare facilmente a un piano con pagamento a consumo, se lo desideri.

I piani Lite non comportano alcun addebito; tuttavia, per l'utilizzo dei piani non Lite con il livello gratuito è necessario passare a un piano con pagamento a consumo. Quando si supera la soglia del livello gratuito del servizio, viene effettuato un addebito mensile in base alle risorse utilizzate. 

Puoi impostare limiti di spesa separati per account, container, runtime, tutti i servizi e servizi specifici. Riceverai automaticamente una notifica quando la tua spesa mensile raggiungerà l'80%, il 90% e il 100% di tali limiti. Per impostare le notifiche di spesa, fai clic su Manage (Gestisci) > Billing and usage (Fatturazione e utilizzo) e seleziona Spending notifications (Notifiche di spesa). Per maggiori informazioni, consulta Impostazioni delle notifiche di spesa.

Esplora i codici promozionali

Sempre gratuiti – Si tratta di prodotti con un piano Lite che non ha scadenza. Questi prodotti sono progettati per consentirti di lavorare sui tuoi progetti senza preoccupazioni ed evitare l’addebito accidentale di costi. Le quote del piano Lite sono basate sull'utilizzo, non scadono mai e si rinnovano su base mensile o su una base di utilizzo una tantum. Scopri tutti i prodotti con piano Lite.

Prova gratuita: può essere considerata una prova premium, ma richiede un account con pagamento a consumo o in abbonamento. A seconda del prodotto, la quota può funzionare per un periodo di tempo specifico, in base all'utilizzo o non scadere mai. Alcuni prodotti comportano spese aggiuntive se si superano i consumi del livello gratuito. Scopri tutti i prodotti con piano gratuito.

Il raggiungimento di qualsiasi limite previsto per le istanze del piano Lite comporta la sospensione del servizio per quel mese. I limiti si applicano a livello di organizzazione, non di istanza. Nuove istanze create nella stessa organizzazione riflettono l'eventuale utilizzo in istanze precedenti. I limiti vengono reimpostati il primo giorno di ogni mese.

Puoi controllare l'utilizzo andando su Manage (Gestisci) > Billing and usage (Fatturazione e utilizzo) nella console e selezionando Usage (Utilizzo). Per maggiori informazioni, consulta Monitoraggio dell'utilizzo.

Per ricevere il credito di 200 USD, è necessario prima passare a un account con pagamento a consumo. Se lo hai già fatto, vai alla pagina di utilizzo nella console IBM Cloud per vedere il credito di 200 USD. È anche possibile visitare la pagina delle impostazioni dell'account per vedere le promozioni attive. Il credito promozionale di 200 USD viene applicato automaticamente, ma potrebbero volerci alcune ore prima che venga riportato nel tuo account. Il credito è disponibile solo per i nuovi account con pagamento a consumo e non può essere utilizzato con offerte di terze parti.

Gli account di prova di IBM Cloud sono disponibili per docenti e studenti delle istituzioni accademiche accreditate che rilasciano titoli. Per verificare la tua idoneità a un account di prova, visita la pagina IBM SkillsBuild Software Downloads e convalida le credenziali del tuo istituto. Le istruzioni dettagliate per la creazione dell'account sono disponibili qui (link esterno a ibm.com).

Se aggiungi una carta di credito al tuo account di prova, questo diventerà un account Pay-as-you-go e non potrà più essere riconvertito in un account di prova. Inoltre, non è possibile utilizzare i codici funzione riservati agli istituti in un account Pay-as-you-go. Per maggiori informazioni sugli account di prova per studenti e docenti, consulta le domande frequenti su IBM SkillsBuild Software Downloads.

Vai alla pagina relativa a fatturazione e promozioni e inserisci il codice promozionale, quindi leggi i dettagli sulla promozione e conferma l'attivazione. Dopo l'attivazione del codice promozionale viene visualizzato un messaggio che conferma il buon esito dell'operazione.

Nota: ai fini dell'autenticazione, per poter attivare i codici promozionali devi aver registrato una carta di credito.

Puoi utilizzare lo stimatore dei costi per ottenere un preventivo dei costi per i prodotti IBM Cloud, personalizzando i piani in base alle tue esigenze. Esplora il catalogo per trovare le offerte da aggiungere a un preventivo.

È disponibile l'assistenza tecnica gratuita visitando il forum Stack Overflow (link esterno a ibm.com). Puoi inviare richieste riguardanti gestione degli accessi, account, fatturazione e utilizzo.

