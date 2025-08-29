Livello gratuito di IBM Cloud

L' account gratuito IBM Cloud è un account con pagamento a consumo e include l'accesso a oltre 50 prodotti con il livello gratis. Paghi solo ciò che utilizzi oltre il livello gratuito. Nessuna commissione o pagamento anticipato; puoi annullare l'account in qualsiasi momento.
Accedi a oltre 40 prodotti sempre gratuiti con un piano Lite, incluse le API di IBM Watson. Non hanno scadenza e non prevedono l'addebito di alcun costo.
Ottieni un credito di 200 USD per il tuo primo acquisto di servizi e app. Puoi utilizzare questo credito (disponibile per 30 giorni) per provare qualsiasi prodotto IBM Cloud.
Esegui la tua applicazione, il tuo lavoro batch o il tuo container su una piattaforma serverless gestita.
Inserisci eventi, connetti e distribuisci flussi di eventi tra servizi e applicazioni su IBM Cloud.
Sperimenta la potenza di uno storage flessibile e conveniente con il livello gratuito: valuta e ridimensiona senza soluzione di continuità il tuo storage!
Usa un database di documenti JSON scalabile per applicazioni web, mobili, IoT e serverless.
Implementa un database SQL cloud completamente gestito con un motore IBM Db2 potenziato.
Aggiungi un'interfaccia in linguaggio naturale alle tue applicazioni per automatizzare le interazioni con gli utenti.
Usa una funzione di sintesi vocale dall’effetto naturale.
Integra AI e apprendimento automatico nel tuo business. Crea modelli personalizzati utilizzando i tuoi dati.
Crea modelli analitici e reti neurali, addestrati con i tuoi stessi dati, da distribuire in applicazioni.
Scopri, cataloga e condividi i dati aziendali in modo sicuro.
Usufruisci della trascrizione in streaming a bassa latenza.
Gestisci le immagini del contenitore Docker in un registro privato, completamente gestito.
Leggi, analizza e archivia i dati in IBM Cloud Object Storage con ANSI SQL.
Supporta le migliori procedure DevOps utilizzando Git, tracciamento dei problemi, pipeline CI/CD e Web IDE Eclipse Orion nel cloud.
Sfrutta Terraform as a service per automatizzare il provisioning e gestire le tue risorse IBM Cloud nei vari ambienti.
Crea ed esegui i server virtuali su IBM LinuxONE, la piattaforma basata su Linux più sicura del settore.
Ottieni insight accurati sul consumo di API dall'analitica integrata.
Registra, cerca e genera avvisi sulle tue attività in IBM Cloud.
Ricava insight sui tuoi utenti e le rispettive applicazioni con i servizi di IBM Cloud.
Aggiungi l'autenticazione ad app mobili e web e proteggi API e sistemi back-end in esecuzione su IBM Cloud.
Sviluppa e distribuisci applicazioni di analytics utilizzando Apache Spark e Apache Hadoop open source.
Addestra IBM Watson; cataloga e condividi in modo sicuro i dati aziendali.
Traduci testo, documenti e siti web da una lingua all'altra.
Ricava insight dai dati transazionali e dai social media per identificare i tratti psicologici.
Rileva i toni linguistici, incluse emozioni, propensioni sociali e stili linguistici.
Analizza immagini per individuare scene, oggetti, volti e altri contenuti.
Analizza il testo ed estrai metadati dal contenuto, come concetti, entità, sentimenti, pareri e tanto altro.
Inizia una prova gratuita di Db2 Warehouse e ricevi 1000 USD in crediti gratuiti. Se non hai mai utilizzato IBM cloud, puoi iscriverti subito e ricevere un credito aggiuntivo di 200 USD.
Utilizza un database completamente gestito ospitato in un ambiente IBM Cloud Hyper Protect. Attualmente supporta MongoDB 3.6.4.
Esegui funzioni in risposta a eventi in entrata.
Gestisci in modo centralizzato i tuoi secret in un'istanza dedicata single-tenant.
Esegui la migrazione dei dati in modo rapido e più sicuro dalla tua origine on-premise a una proprietà dati IBM Cloud.
Acquisisci affidabilità, prestazioni e sicurezza superiori per applicazioni, siti web e servizi internet.
Crea ed esegui server virtuali basati su Linux in un ambiente di confidential computing.
Conserva i tuoi dati PostgreSQL in un database client completamente crittografato, senza bisogno di competenze specializzate.
Utilizza questo servizio per la gestione delle chiavi di crittografia, con cui è possibile proteggere i dati.
Codice della promozione: VPC1000
Valido fino al 31 dicembre 2024
Credito di 1000 USD valido per 180 giorni sui seguenti prodotti: IBM Cloud Virtual Server for VPC, IBM Cloud Block Storage for VPC e IBM Cloud Image Service for VPC.
Codice della promozione: VPC1000
Valido fino al 31 dicembre 2024
Credito di 1.000 USD valido per 180 giorni e utilizzabile per l’acquisto di IBM Cloud Bare Metal Server for VPC, inclusi server, storage e bilanciamenti del carico.
Codice della promozione: SERVERLESSARC
Valido fino al 31 dicembre 2024
Credito di 500 USD per i nuovi utenti di IBM Cloud Code Engine and MongoDB.
Codice della promozione: DSFREE250
Valido fino al 31 dicembre 2024
Credito di 250 USD valido per 30 giorni sui seguenti prodotti: IBM Cloud Databases for PostgreSQL, Databases for MongoDB, Databases for Elasticsearch, Databases for Redis, Databases for MySQL, Databases for EnterpriseDB, Databases for etcd, Messages for RabbitMQ; IBM Cloud Event Streams e Cloudant on IBM Cloud.
Inizia una prova gratuita di Db2 Warehouse e ricevi 1000 USD in crediti gratuiti. Se non hai mai utilizzato IBM Cloud, puoi iscriverti subito e ricevere un credito aggiuntivo di 200 USD.
L’account IBM Cloud gratuito permette di accedere a oltre 40 prodotti con piani tariffari Lite. Questo significa che il piano sarà sempre gratuito. Non ci saranno mai addebiti a tuo carico e il piano non scadrà mai.
Per iniziare a sviluppare su IBM Cloud, è necessario innanzitutto creare un account utilizzando un indirizzo e-mail (l'indirizzo e-mail non deve essere associato a un account esistente).
I dati di pagamento sono richiesti in anticipo, ma non ti verrà addebitato alcun importo finché non utilizzerai un servizio fatturabile; tuttavia, verrà trattenuto un importo nominale sulla tua carta per verificarne l'autenticità.
Dopo aver inserito i dati della carta di credito, un messaggio di conferma mostrerà l'addebito. L'importo si aggirerà intorno a 1,00 USD, secondo il circuito di pagamento.
Registrare queste informazioni in archivio consente di passare facilmente a un piano con pagamento a consumo, se lo desideri.
I piani Lite non comportano alcun addebito; tuttavia, per l'utilizzo dei piani non Lite con il livello gratuito è necessario passare a un piano con pagamento a consumo. Quando si supera la soglia del livello gratuito del servizio, viene effettuato un addebito mensile in base alle risorse utilizzate.
Puoi impostare limiti di spesa separati per account, container, runtime, tutti i servizi e servizi specifici. Riceverai automaticamente una notifica quando la tua spesa mensile raggiungerà l'80%, il 90% e il 100% di tali limiti. Per impostare le notifiche di spesa, fai clic su Manage (Gestisci) > Billing and usage (Fatturazione e utilizzo) e seleziona Spending notifications (Notifiche di spesa). Per maggiori informazioni, consulta Impostazioni delle notifiche di spesa.
Sempre gratuiti – Si tratta di prodotti con un piano Lite che non ha scadenza. Questi prodotti sono progettati per consentirti di lavorare sui tuoi progetti senza preoccupazioni ed evitare l’addebito accidentale di costi. Le quote del piano Lite sono basate sull'utilizzo, non scadono mai e si rinnovano su base mensile o su una base di utilizzo una tantum. Scopri tutti i prodotti con piano Lite.
Prova gratuita: può essere considerata una prova premium, ma richiede un account con pagamento a consumo o in abbonamento. A seconda del prodotto, la quota può funzionare per un periodo di tempo specifico, in base all'utilizzo o non scadere mai. Alcuni prodotti comportano spese aggiuntive se si superano i consumi del livello gratuito. Scopri tutti i prodotti con piano gratuito.
Il raggiungimento di qualsiasi limite previsto per le istanze del piano Lite comporta la sospensione del servizio per quel mese. I limiti si applicano a livello di organizzazione, non di istanza. Nuove istanze create nella stessa organizzazione riflettono l'eventuale utilizzo in istanze precedenti. I limiti vengono reimpostati il primo giorno di ogni mese.
Puoi controllare l'utilizzo andando su Manage (Gestisci) > Billing and usage (Fatturazione e utilizzo) nella console e selezionando Usage (Utilizzo). Per maggiori informazioni, consulta Monitoraggio dell'utilizzo.
Per ricevere il credito di 200 USD, è necessario prima passare a un account con pagamento a consumo. Se lo hai già fatto, vai alla pagina di utilizzo nella console IBM Cloud per vedere il credito di 200 USD. È anche possibile visitare la pagina delle impostazioni dell'account per vedere le promozioni attive. Il credito promozionale di 200 USD viene applicato automaticamente, ma potrebbero volerci alcune ore prima che venga riportato nel tuo account. Il credito è disponibile solo per i nuovi account con pagamento a consumo e non può essere utilizzato con offerte di terze parti.
Gli account di prova di IBM Cloud sono disponibili per docenti e studenti delle istituzioni accademiche accreditate che rilasciano titoli. Per verificare la tua idoneità a un account di prova, visita la pagina IBM SkillsBuild Software Downloads e convalida le credenziali del tuo istituto. Le istruzioni dettagliate per la creazione dell'account sono disponibili qui (link esterno a ibm.com).
Se aggiungi una carta di credito al tuo account di prova, questo diventerà un account Pay-as-you-go e non potrà più essere riconvertito in un account di prova. Inoltre, non è possibile utilizzare i codici funzione riservati agli istituti in un account Pay-as-you-go. Per maggiori informazioni sugli account di prova per studenti e docenti, consulta le domande frequenti su IBM SkillsBuild Software Downloads.
Vai alla pagina relativa a fatturazione e promozioni e inserisci il codice promozionale, quindi leggi i dettagli sulla promozione e conferma l'attivazione. Dopo l'attivazione del codice promozionale viene visualizzato un messaggio che conferma il buon esito dell'operazione.
Nota: ai fini dell'autenticazione, per poter attivare i codici promozionali devi aver registrato una carta di credito.
Puoi utilizzare lo stimatore dei costi per ottenere un preventivo dei costi per i prodotti IBM Cloud, personalizzando i piani in base alle tue esigenze. Esplora il catalogo per trovare le offerte da aggiungere a un preventivo.
È disponibile l'assistenza tecnica gratuita visitando il forum Stack Overflow (link esterno a ibm.com). Puoi inviare richieste riguardanti gestione degli accessi, account, fatturazione e utilizzo.
