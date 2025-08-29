Livello gratuito di IBM Cloud

Gli account di prova di IBM Cloud sono disponibili per docenti e studenti delle istituzioni accademiche accreditate che rilasciano titoli. Per verificare la tua idoneità a un account di prova, visita la pagina IBM SkillsBuild Software Downloads e convalida le credenziali del tuo istituto. Le istruzioni dettagliate per la creazione dell'account sono disponibili qui (link esterno a ibm.com).



Se aggiungi una carta di credito al tuo account di prova, questo diventerà un account Pay-as-you-go e non potrà più essere riconvertito in un account di prova. Inoltre, non è possibile utilizzare i codici funzione riservati agli istituti in un account Pay-as-you-go. Per maggiori informazioni sugli account di prova per studenti e docenti, consulta le domande frequenti su IBM SkillsBuild Software Downloads.