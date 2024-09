Cos'è un desktop virtuale?

L'infrastruttura desktop virtuale (VDI, Virtual Desktop Infrastructure) è un tipo di virtualizzazione del desktop, mentre desktop virtuale è un termine generale che comprende qualsiasi tecnologia che separa il desktop dall'hardware. Uno dei principali benefici dell'infrastruttura desktop virtuale (VDI) sono i miglioramenti del software grafico che consentono di visualizzare grafici di grandi dimensioni (come le mappe) in un formato più accessibile (tramite uno schermo virtuale gigante) espandendo lo schermo di visualizzazione.

Ciò avviene in due modi:

Integrando desktop virtuali commutabili che funzionano in modo simile al clic tra più visualizzazioni su un desktop Windows.

Espandendo effettivamente le dimensioni dello schermo oltre quelle del dispositivo utilizzato e consentendo lo scorrimento nella visualizzazione in modo che l'utente possa navigare nell'intero desktop virtuale.

Le app "streamer" sono progettate per mostrare desktop virtuali e altri contenuti in un'ampia prospettiva. Alcune di queste app contengono anche interfacce progettate espressamente per mostrare determinate visualizzazioni. Ad esempio, una di queste app (link esterno a ibm.com) fornisce un'interfaccia a forma di interno di un cinema per la visualizzazione di contenuti in streaming da provider come Netflix.

I desktop virtuali vengono utilizzati anche per migliorare l'esperienza di gioco immersiva e supportare l'uso di visori di gioco come Oculus Rift, Pico e HTC Vive. Oltre a rendere vividi gli incredibili ambienti virtuali, i desktop virtuali aiutano a mantenere una bassa latenza durante il gioco, garantendo così un gameplay ad alte prestazioni.

I desktop virtuali sono in grado di fornire la potenza di calcolo aggiuntiva necessaria per eseguire giochi PCVR (PC Virtual Reality) e SteamVR (che consente agli utenti di gestire più parti dell'esperienza di gioco VR) con una potenza di elaborazione sufficiente per far funzionare hardware come schede grafiche Nvidia e router Wi-Fi AX.