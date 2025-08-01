L'object storage si è evoluto notevolmente dalla sua introduzione nei primi anni 2000. Le tappe principali includono il lancio di S3 da parte di Amazon nel 2006, che ha stabilito lo standard di fatto per le application programming interface (API) del cloud object storage. Sono poi seguite soluzioni open source come OpenStack Swift nel 2010 e l'aumento delle implementazioni di hybrid cloud negli anni successivi.

Sviluppato inizialmente per le applicazioni su scala web, il moderno object storage è diventato parte integrante del cloud computing e degli ambienti basati su container. Le implementazioni attuali supportano funzionalità avanzate come il tiering intelligente dei dati, il controllo delle versioni e l'integrazione con Kubernetes e altre piattaforme che automatizzano l'orchestrazione dei container. Le innovazioni recenti includono la gestione dei dati basata su AI, in cui gli algoritmi di machine learning (ML) aiutano a ottimizzare i costi e le prestazioni dello storage, e le funzionalità di object storage all'edge avvicinano i dati al posto in cui vengono consumati.

Più o meno nello stesso periodo in cui l'object storage stava prendendo piede negli ambienti cloud-native, molte organizzazioni hanno iniziato a ripensare alla dipendenza dalle architetture di storage tradizionali.

Storicamente, le aziende utilizzavano costose storage area network (SAN) per gestire l'aumento dei volumi di dati, richiedendo spesso ingenti investimenti di capitale a livello di hardware e infrastruttura IT. Con l'aumento della domanda di dati, questo approccio è diventato sempre più difficile da sostenere. I servizi di cloud storage offrivano un'alternativa più flessibile, che consentiva alle organizzazioni di scalare la capacità in base alle necessità.

Invece di mantenere grandi reti di storage interne, le aziende possono ora accedere allo Storage as a Service (STaaS), riducendo i costi e guadagnando velocità e scalabilità. Tutti i principali provider di servizi cloud pubblici, tra cui Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM® Cloud e Microsoft Azure offrono funzionalità di object storage. Questo passaggio si è ulteriormente evoluto verso approcci multicloud ibridi, in cui le organizzazioni combinano strategicamente lo storage on-premise con più provider di cloud per ottimizzare le prestazioni, i costi e i requisiti di conformità.