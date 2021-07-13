SDK vs. API: qual è la differenza?

La sensazione prevalente quando si tratta di sfruttare gli SDK e le API è che rendono lo sviluppo di applicazioni software più semplice ed economico. Sono comuni tra gli sviluppatori tanto quanto lo sono le piattaforme di e-mail e chat per qualsiasi team aziendale.

Detto questo, ci sono alcune sfide importanti che derivano dall'uso di API e SDK. Una delle sfide riguarda le violazioni di sicurezza. Lo sviluppo patchwork di software può portare a scappatoie involontarie che possono potenzialmente esporre le informazioni personali degli utenti. Ci sono stati persino casi di sviluppatori di SDK non autorizzati che hanno fatto acquisti (e talvolta hanno propagato con successo) SDK in grado di svolgere attività fraudolente, all'insaputa dei programmatori che li utilizzano.

Per questo motivo, è fondamentale che i team di tutte le dimensioni controllino i propri fornitori e tengano sotto controllo la sicurezza durante tutto il ciclo di sviluppo.

Un'altra sfida specifica degli SDK è stata la frequenza degli aggiornamenti. Quando una casa di sviluppo deve supportare più versioni di un SDK, può causare problemi di sincronicità tra quell'SDK e qualsiasi API e sistema di backend utilizzato. Per evitare problemi con gli utenti finali e violazioni di sicurezza, i team DevOps devono tenere d'occhio la gestione delle versioni.

La disponibilità è fondamentale per la maggior parte delle case di sviluppo, ma avere il controllo su questi strumenti di sviluppo è altrettanto critico.