SDK vs. API: qual è la differenza?

Scopri cosa sono i software development kit (SDK) e le application programming interface (API) e come migliorano i cicli di sviluppo del software e l'esperienza dell'utente finale (UX).
Nel moderno sviluppo di software, l'SDK e l'API sono due strumenti principali che incontrerà. Hanno molto in comune e a volte c'è confusione su ciò che fanno.
Fondamentalmente, sia l'SDK che l'API ti consentono di migliorare la funzionalità della tua applicazione con relativa facilità. Per mantenere la promessa di uno o entrambi e migliorare l'esperienza sia interna che per gli utenti finali, è importante capire come funzionano entrambi gli strumenti sul backend, in che modo differiscono e come contribuiscono all'intero processo di sviluppo.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Si tratta di un kit di sviluppo software. Conosciuto anche come devkit, l'SDK è un set di strumenti per la creazione di software per una piattaforma specifica, inclusi i blocchi predefiniti, i debugger e, spesso, un framework o un gruppo di librerie di codici come un set di routine specifiche per un sistema operativo (OS).
Un SDK tipico potrebbe includere alcune o tutte queste risorse nel set di strumenti:
Spesso, almeno un'API è inclusa nell'SDK perché senza l'API, le applicazioni non possono trasmettere informazioni e lavorare insieme.
Gli SDK forniscono una raccolta completa di strumenti che consentono agli sviluppatori di software di creare applicazioni software più velocemente e in modo più standardizzato.
Lo sviluppo di app mobili cloud-native, ad esempio, utilizza gli Android SDK di Apple o gli SDK Android di Google per quella piattaforma. Per applicazioni su larga scala, come il Software-as-a-Service (SaaS) aziendale e le applicazioni software proprietarie web e desktop, Microsoft fornisce l'SDK.NET open source comunemente usato.
La semplicità di un SDK è preziosa tanto quanto gli strumenti del kit. Ecco come funziona:
Gli SDK sono parte integrante dello sviluppo di app mobili. Hanno molti casi d'uso:
Gli SDK semplificano il lavoro degli sviluppatori offrendo questi benefici:
Ora analizziamo il funzionamento di questo intermediario, l'API.
API è l'acronimo di application programming interface (API). Sia che funzioni come soluzione autonoma o inclusa in un SDK, un'API facilita la comunicazione tra due piattaforme. Lo fa consentendo al suo software proprietario di essere utilizzato da sviluppatori terzi. Gli sviluppatori possono quindi consentire ai propri utenti di utilizzare indirettamente il servizio o i servizi forniti dalla soluzione API.
Puoi anche immaginare un'API come una sorta di accordo tra due parti. L'API non solo consente lo scambio di informazioni su richiesta. Stabilisce come devono essere scambiate le informazioni.
Poiché alcune API forniscono direttamente l'interfaccia, i termini «API» e «interfaccia» sono talvolta usati in modo intercambiabile.
Per spiegarlo in modo più dettagliato, un'API può essere composta da due cose:
Alcune delle API più popolari sono:
Le API rendono possibili integrazioni fluide ed efficienti tra le applicazioni.
Ad esempio, supponiamo che tu abbia un'applicazione di beni immobili. I tuoi utenti vogliono poter cercare l'inventario disponibile dei beni immobili, un servizio che il tuo software già fornisce. Inoltre, i suoi utenti vogliono cercare l'inventario in una determinata area, magari in un determinato distretto scolastico.
La soluzione più logica è quella di integrarsi con un servizio consolidato. Utilizzando un'API di geolocalizzazione, gli utenti finali della sua applicazione potrebbero utilizzare quel servizio per concentrarsi su un particolare inventario senza avere consapevolezza che l'applicazione di geolocalizzazione è separata.
Da un punto di vista tecnico, ecco cosa comporta una chiamata API:
Le API rendono possibili molti degli strumenti digitali che utilizziamo abitualmente. Ecco tre dei numerosi casi d'uso delle API:
Le API migliorano sia l'esperienza di sviluppo che l'esperienza dell'utente finale effettuando le seguenti operazioni:
No, infatti, come notato in precedenza, un SDK contiene spesso almeno un'API. Questi due ti aiutano in modi diversi, ma possono lavorare insieme.
Le API, ancora una volta, servono a definire il modo in cui le diverse piattaforme lavorano insieme. Facilitano l'interazione tramite specifiche (protocolli) e, come facilitatori, fungono da uno degli strumenti di un kit completo.
Gli SDK sono il kit completo. Vanno oltre la facilitazione (anche se la includono) per fornire tutto il necessario per creare nuovo software per una piattaforma o un linguaggio di programmazione specifici.
Per un'ulteriore analisi dettagliata della relazione tra SDK e API, guarda questo video:
La sensazione prevalente quando si tratta di sfruttare gli SDK e le API è che rendono lo sviluppo di applicazioni software più semplice ed economico. Sono comuni tra gli sviluppatori tanto quanto lo sono le piattaforme di e-mail e chat per qualsiasi team aziendale.
Detto questo, ci sono alcune sfide importanti che derivano dall'uso di API e SDK. Una delle sfide riguarda le violazioni di sicurezza. Lo sviluppo patchwork di software può portare a scappatoie involontarie che possono potenzialmente esporre le informazioni personali degli utenti. Ci sono stati persino casi di sviluppatori di SDK non autorizzati che hanno fatto acquisti (e talvolta hanno propagato con successo) SDK in grado di svolgere attività fraudolente, all'insaputa dei programmatori che li utilizzano.
Per questo motivo, è fondamentale che i team di tutte le dimensioni controllino i propri fornitori e tengano sotto controllo la sicurezza durante tutto il ciclo di sviluppo.
Un'altra sfida specifica degli SDK è stata la frequenza degli aggiornamenti. Quando una casa di sviluppo deve supportare più versioni di un SDK, può causare problemi di sincronicità tra quell'SDK e qualsiasi API e sistema di backend utilizzato. Per evitare problemi con gli utenti finali e violazioni di sicurezza, i team DevOps devono tenere d'occhio la gestione delle versioni.
La disponibilità è fondamentale per la maggior parte delle case di sviluppo, ma avere il controllo su questi strumenti di sviluppo è altrettanto critico.
Vuoi accelerare lo sviluppo dell'integrazione del 300%, ridurre i costi di oltre il 33% e avere sicurezza, governance e disponibilità migliorate? Esplora IBM Cloud Pak for Integration, basato sulle funzionalità principali di IBM API Connect.
Potresti anche trovare informazioni preziose in queste risorse:
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri come connettere il livello dati della tua architettura ai livelli delle applicazioni basate su container utilizzando FlashSystem e Red Hat OpenShift, garantendo così prestazioni, resilienza e scalabilità.
Ottieni una guida approfondita sulla progettazione, implementazione e ottimizzazione dei sistemi di storage IBM DS8A00. Scopri come semplificare l'I/O, garantire un'elevata disponibilità e rafforzare il disaster recovery negli ambienti mission-critical.
Esplora l'architettura e i concetti alla base di IBM Storage Ceph. Impara a progettare un livello di dati scalabile e self-healing in grado di supportare i workload AI, consolidare lo storage e ridurre i costi delle applicazioni multi-tier.
Approfondimenti di IDC su come i file system paralleli aumentano il throughput e l'affidabilità nel livello dati per applicazioni multilivello con domanda elevata.
Scopri come l'analytics al livello dati può informare la logica dell'applicazione e le esperienze front-end per un processo decisionale più intelligente.
Esplora esempi reali di adozione dell'AI generativa in settori come finanza e supply chain. Scopri come questi sistemi sono supportati da un'architettura moderna e multilivello.
Sviluppa, gestisci, proteggi e socializza senza soluzione di continuità tutti i tipi di application programming interface (API), ovunque si trovino.
Attiva nuovi modelli e canali di impegno, accelerando la tua trasformazione digitale basata su API.
Crea, standardizza e proteggi facilmente le API nuove ed esistenti con IBM API Connect.
IBM API Connect supporta tutti i tipi di application programming interface (API) moderne, rafforzando la sicurezza e la governance. Le funzionalità di AI generativa (gen AI) automatizzano le attività manuali, facendo risparmiare tempo e garantendo la qualità.