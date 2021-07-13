SDK vs. API: qual è la differenza?

Vista completa di una parete di server

Scopri cosa sono i software development kit (SDK) e le application programming interface (API) e come migliorano i cicli di sviluppo del software e l'esperienza dell'utente finale (UX).

Nel moderno sviluppo di software, l'SDK e l'API sono due strumenti principali che incontrerà. Hanno molto in comune e a volte c'è confusione su ciò che fanno.

Fondamentalmente, sia l'SDK che l'API ti consentono di migliorare la funzionalità della tua applicazione con relativa facilità. Per mantenere la promessa di uno o entrambi e migliorare l'esperienza sia interna che per gli utenti finali, è importante capire come funzionano entrambi gli strumenti sul backend, in che modo differiscono e come contribuiscono all'intero processo di sviluppo.

Cos'è un SDK?

Si tratta di un kit di sviluppo software. Conosciuto anche come devkit, l'SDK è un set di strumenti per la creazione di software per una piattaforma specifica, inclusi i blocchi predefiniti, i debugger e, spesso, un framework o un gruppo di librerie di codici come un set di routine specifiche per un sistema operativo (OS).

Un SDK tipico potrebbe includere alcune o tutte queste risorse nel set di strumenti:

  • Compilatore: traduce da un linguaggio di programmazione a quello in cui lavorerà.
  • Esempi di codice: forniscono un esempio concreto di un'applicazione o di una pagina web.
  • Librerie di codice (framework): forniscono una scorciatoia con sequenze di codice che i programmatori utilizzeranno ripetutamente.
  • Strumenti di test e analytics: forniscono insight sulle prestazioni dell'applicazione o del prodotto negli ambienti di test e produzione.
  • Documentazione: fornisce agli sviluppatori istruzioni a cui possono fare riferimento durante il lavoro.
  • Debugger: aiuta i team a individuare gli errori nel codice in modo che possano eseguire il push del codice che funziona come previsto.

Spesso, almeno un'API è inclusa nell'SDK perché senza l'API, le applicazioni non possono trasmettere informazioni e lavorare insieme.

Sviluppo di applicazioni

Sali a bordo: sviluppo di applicazioni Enterprise nel cloud

In questo video il Dr. Peter Haumer illustra l'aspetto del moderno sviluppo di applicazioni aziendali nell'hybrid cloud, mostrando diversi componenti e pratiche, tra cui IBM Z Open Editor, IBM Wazi e Zowe. 
Esplora lo sviluppo di applicazioni cloud

Come funziona un SDK

Gli SDK forniscono una raccolta completa di strumenti che consentono agli sviluppatori di software di creare applicazioni software più velocemente e in modo più standardizzato.

Lo sviluppo di app mobili cloud-native, ad esempio, utilizza gli Android SDK di Apple o gli SDK Android di Google per quella piattaforma. Per applicazioni su larga scala, come il Software-as-a-Service (SaaS) aziendale e le applicazioni software proprietarie web e desktop, Microsoft fornisce l'SDK.NET open source comunemente usato.

La semplicità di un SDK è preziosa tanto quanto gli strumenti del kit. Ecco come funziona:

  1. Acquista, scarica e installa il "kit" per la tua piattaforma (ad esempio, parti prefabbricate, esempi e istruzioni).
  2. Apri e utilizza tutte le API e tutti gli strumenti di sviluppo necessari per creare una nuova applicazione, a cominciare dall'ambiente di sviluppo integrato (IDE). Questo è lo spazio in cui verrà eseguita la codifica vera e propria e dove si trova il compilatore.
  3. Utilizza le istruzioni, la documentazione, gli esempi di codice e gli strumenti di test per realizzare la struttura, il che darà a te e al tuo team un solido vantaggio iniziale.

Casi d'uso dell'SDK

Gli SDK sono parte integrante dello sviluppo di app mobili. Hanno molti casi d'uso:

  • Gli SDK specifici del linguaggio di programmazione come JSON e Java Developer Kit (JDK) vengono utilizzati per sviluppare programmi in quei linguaggi in modo semplificato e standardizzato.
  • Gli SDK di analytics di Google e altri forniscono dati sui comportamenti, i percorsi e le azioni degli utenti.
  • Gli SDK di monetizzazione come Google, Facebook e altri consentono agli sviluppatori di implementare facilmente la pubblicità nelle loro app esistenti, con l'obiettivo di generare entrate.

Benefici dell'SDK

Gli SDK semplificano il lavoro degli sviluppatori offrendo questi benefici:

  • Accesso ai componenti e alle istruzioni per lo sviluppo del software: un retail SDK, ad esempio, che raccoglie tutto ciò che desidera nella sua app (ad esempio, preferiti, carrello, salva per dopo, checkout, ecc.).
  • Integrazioni più rapide e fluide: gli SDK semplificano i processi standard necessari e forniscono un accesso immediato alle informazioni necessarie.
  • Ciclo di sviluppo più breve, distribuzione dei prodotti e immissione sul mercato in modo più efficiente: poiché un SDK è progettato per informare, attrezzare e fornire scorciatoie per lo sviluppo, gli sviluppatori possono concentrarsi sullo sviluppo del prodotto che hanno pianificato.
  • Supporto e competenza integrati: non è necessario cercare risposte o assumere personale per ampliare il suo team; gli SDK sono precaricati con competenze nel codice già scritto e nella documentazione di supporto inclusa.
  • Controllo dei costi: tutti i benefici elencati ti consentono di rispettare meglio un budget stabilito durante lo sviluppo e la distribuzione.

Ora analizziamo il funzionamento di questo intermediario, l'API.

Cos'è un'API?

API è l'acronimo di application programming interface (API). Sia che funzioni come soluzione autonoma o inclusa in un SDK, un'API facilita la comunicazione tra due piattaforme. Lo fa consentendo al suo software proprietario di essere utilizzato da sviluppatori terzi. Gli sviluppatori possono quindi consentire ai propri utenti di utilizzare indirettamente il servizio o i servizi forniti dalla soluzione API.

Puoi anche immaginare un'API come una sorta di accordo tra due parti. L'API non solo consente lo scambio di informazioni su richiesta. Stabilisce come devono essere scambiate le informazioni.

Poiché alcune API forniscono direttamente l'interfaccia, i termini «API» e «interfaccia» sono talvolta usati in modo intercambiabile.

Per spiegarlo in modo più dettagliato, un'API può essere composta da due cose:

  • Specifiche tecniche e documentazione: queste informazioni spiegano come dovrà integrare l'API per utilizzarla in modo efficace.
  • L'interfaccia stessa: puoi accedervi direttamente tramite parola chiave (nel caso di un'API web) o indirettamente da un'interfaccia separata (nel caso di un'API REST).

Alcune delle API più popolari sono:

  • API Web, utilizzate per raggiungere browser e dispositivi Web o come applicazione di servizi Web propria.
  • API SOAP, che sono una scelta popolare in caso di maggiore privacy dei dati e sicurezza.
  • API aperte (o API pubbliche) e API REST (o RESTful), che sono una scelta popolare per facilità d'uso e massimizzazione della larghezza di banda.
  • JSON-RPC, un punto di riferimento per i casi in cui sono necessarie chiamate asincrone al server.
  • API personalizzate, per la massima agilità con tutte le parti mobili dello sviluppo software.

Come funziona un'API

Le API rendono possibili integrazioni fluide ed efficienti tra le applicazioni.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia un'applicazione di beni immobili. I tuoi utenti vogliono poter cercare l'inventario disponibile dei beni immobili, un servizio che il tuo software già fornisce. Inoltre, i suoi utenti vogliono cercare l'inventario in una determinata area, magari in un determinato distretto scolastico.

La soluzione più logica è quella di integrarsi con un servizio consolidato. Utilizzando un'API di geolocalizzazione, gli utenti finali della sua applicazione potrebbero utilizzare quel servizio per concentrarsi su un particolare inventario senza avere consapevolezza che l'applicazione di geolocalizzazione è separata.

Da un punto di vista tecnico, ecco cosa comporta una chiamata API:

  1. In qualità di utente dell'applicazione che deve completare un'attività, Lei avvia l'attività dalla sua app, creando una richiesta.
  2. L'API effettua una chiamata al server Web, inoltrando la richiesta. L'API sa dove inviare la richiesta perché va all'endpoint API, in genere l'URL di un server.
  3. L'attività viene quindi eseguita dall'applicazione di terze parti, o database, che fornisce il servizio.

Casi d'uso delle API

Le API rendono possibili molti degli strumenti digitali che utilizziamo abitualmente. Ecco tre dei numerosi casi d'uso delle API:

  • Le API delle mappe sono comunemente utilizzate per personalizzare una mappa su una pagina web o un'applicazione mobile.
  • Le API di pagamento sono spesso utilizzate dalle società di e-commerce in modo che possano offrire flessibilità di acquisto ai clienti, ampliando di conseguenza la loro potenziale base di clienti.
  • Le API meteo possono migliorare l'esperienza utente delle app sportive, dei motori di ricerca, ecc.

Vantaggi delle API

Le API migliorano sia l'esperienza di sviluppo che l'esperienza dell'utente finale effettuando le seguenti operazioni:

  • Collegamento di applicazioni eterogenee software per un'offerta di prodotto complessiva più solida.
  • Abbreviare il ciclo di sviluppo attraverso l'automazione.
  • Ridurre le risorse che altrimenti dovrebbero essere destinate al lavoro interno.
  • Migliorare il riconoscimento e la fiducia del marchio.
  • Fornire nuovi servizi agli utenti finali con la massima efficienza.

Bisogna scegliere tra SDK e API?

No, infatti, come notato in precedenza, un SDK contiene spesso almeno un'API. Questi due ti aiutano in modi diversi, ma possono lavorare insieme.

Le API, ancora una volta, servono a definire il modo in cui le diverse piattaforme lavorano insieme. Facilitano l'interazione tramite specifiche (protocolli) e, come facilitatori, fungono da uno degli strumenti di un kit completo.

Gli SDK sono il kit completo. Vanno oltre la facilitazione (anche se la includono) per fornire tutto il necessario per creare nuovo software per una piattaforma o un linguaggio di programmazione specifici.

Per un'ulteriore analisi dettagliata della relazione tra SDK e API, guarda questo video:

Sfide e come affrontarle

La sensazione prevalente quando si tratta di sfruttare gli SDK e le API è che rendono lo sviluppo di applicazioni software più semplice ed economico. Sono comuni tra gli sviluppatori tanto quanto lo sono le piattaforme di e-mail e chat per qualsiasi team aziendale.

Detto questo, ci sono alcune sfide importanti che derivano dall'uso di API e SDK. Una delle sfide riguarda le violazioni di sicurezza. Lo sviluppo patchwork di software può portare a scappatoie involontarie che possono potenzialmente esporre le informazioni personali degli utenti. Ci sono stati persino casi di sviluppatori di SDK non autorizzati che hanno fatto acquisti (e talvolta hanno propagato con successo) SDK in grado di svolgere attività fraudolente, all'insaputa dei programmatori che li utilizzano.

Per questo motivo, è fondamentale che i team di tutte le dimensioni controllino i propri fornitori e tengano sotto controllo la sicurezza durante tutto il ciclo di sviluppo.

Un'altra sfida specifica degli SDK è stata la frequenza degli aggiornamenti. Quando una casa di sviluppo deve supportare più versioni di un SDK, può causare problemi di sincronicità tra quell'SDK e qualsiasi API e sistema di backend utilizzato. Per evitare problemi con gli utenti finali e violazioni di sicurezza, i team DevOps devono tenere d'occhio la gestione delle versioni.

La disponibilità è fondamentale per la maggior parte delle case di sviluppo, ma avere il controllo su questi strumenti di sviluppo è altrettanto critico.

SDK, API e IBM

Vuoi accelerare lo sviluppo dell'integrazione del 300%, ridurre i costi di oltre il 33% e avere sicurezza, governance e disponibilità migliorate? Esplora IBM Cloud Pak for Integration, basato sulle funzionalità principali di IBM API Connect.

Potresti anche trovare informazioni preziose in queste risorse:

