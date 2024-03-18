Cos'è l'integrità dei dati?

L'integrità dei dati è una preoccupazione in tutti i settori, ognuno dei quali adotta pratiche e standard unici per salvaguardare i propri dati. L'industria farmaceutica deve rispettare le rigorose linee guida stabilite da organismi di regolamentazione come la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. La bozza di linee guida della FDA (link esterno a ibm.com) per i produttori farmaceutici pone l'accento sulla conformità ai codici e alle normative federali per certificare che i farmaci siano prodotti in modo coerente e siano tracciabili, sicuri per il consumo ed efficaci. Allo stesso modo, standard internazionali come ISO 13485 (link esterno a ibm.com) per i dispositivi medici sottolineano l'importanza globale dell'integrità dei dati nella produzione, per garantire che i prodotti soddisfino i più elevati standard di sicurezza e qualità.

Nel settore finanziario, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ha riconosciuto la necessità di solide misure di integrità dei dati, in particolare nei sistemi di trading automatizzato e di sorveglianza dei movimenti di denaro. Le iniziative della FINRA (link esterno a ibm.com) per sviluppare ed espandere i programmi di integrità dei dati riflettono uno sforzo più ampio del settore nel proteggere le transazioni finanziarie e le informazioni sensibili dei clienti, che è fondamentale per mantenere la fiducia e la conformità in un ambiente fortemente regolamentato.

Anche le industrie minerarie e manifatturiere si stanno concentrando sempre di più sull'integrità dei dati all'interno dei loro sistemi di automazione e monitoraggio della produzione. L'obiettivo è garantire che i dati che guidano le decisioni operative e i miglioramenti dell'efficienza siano accurati e affidabili e che evitino errori costosi e migliorino la competitività.

I provider di database di cloud storage devono affrontare sfide uniche nel mantenere l'integrità e la provenienza dei dati dei clienti. Con la crescente dipendenza dai servizi cloud per l'archiviazione e l'elaborazione dei dati, questi fornitori devono implementare misure sofisticate per tracciare e prevenire le violazioni dei dati, garantendo che le informazioni dei loro clienti rimangano protette e inalterate.

Esempi specifici di applicazioni per l’integrità dei dati includono anche l’assistenza sanitaria, dove gli errori nelle cartelle cliniche elettroniche possono avere conseguenze disastrose. Nel settore finanziario, l'accuratezza dei dati delle transazioni è fondamentale per la valutazione del rischio e il rilevamento delle frodi, con pratiche come i protocolli KYC (know-your-customer) che svolgono un ruolo critico nella verifica delle informazioni sui clienti e nel mantenimento della conformità normativa. Le istituzioni scolastiche dipendono dalla precisione dei dati degli studenti per la gestione delle iscrizioni, il monitoraggio dei percorsi accademici e l'allocazione delle risorse.