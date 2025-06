I database cloud raccolgono, distribuiscono, replicano e spingono verso i margini tutti i dati di un'organizzazione usando il concetto di hybrid cloud. Gli utenti non devono più implementare il middleware dipendente per presentare richieste di database in qualsiasi parte del mondo, ma possono connettere le applicazioni direttamente al loro database.

I database ibridi creano un cloud di dati ibrido distribuito per incrementare le prestazioni, la portata, i tempi di attività, la mobilità e i risparmi sui costi. In tal modo, le organizzazioni possono:

inizia in piccolo ma cresci in grande;



scala in modo elastico e on demand;



estendi i cluster su più data center;



gestisci il cloud in modo indipendente o lascia che sia un provider a gestirlo per loro; e



combina e abbina i provider di cloud per ottimizzare la portata geografica, i Service Level Agreement (SLA), i prezzi e i requisiti normativi.

Ad esempio, le organizzazioni finanziarie stanno adottando il concetto di ibrido utilizzando il database come archivio centrale per tutte le loro diverse fonti di dati e quindi fornendo questi dati finanziari in formato JSON. Questi dati vengono quindi distribuiti al database-as-a-service e replicati in diverse regioni geografiche del mondo.

Se un cliente di Singapore deve attendere più di 4 secondi prima che i dati delle sue applicazioni mobili vengano recuperati da un database nel New Jersey, è probabile che quel cliente non utilizzerà più quell'applicazione. I Database-as-a-Service (DBaaS) possono replicare e distribuire immediatamente i dati, offrendo così un accesso quasi in tempo reale ai dati in tutto il mondo.