Cos'è MongoDB?

MongoDB (link esterno a IBM) è un sistema di gestione database (database management system, DBMS) non relazionale ed open source che utilizza documenti flessibili invece di tabelle e righe per elaborare e archiviare diversi formati di dati. Come soluzione database NoSQL, MongoDB non richiede un RDBMS (relational database management system), quindi fornisce un modello di storage dati elastico che consente agli utenti di archiviare ed interrogare facilmente tipi di dati multivariati. Ciò non solo semplifica la gestione del database per gli sviluppatori, ma crea anche un ambiente altamente scalabile per applicazioni e servizi multipiattaforma.

I documenti o le raccolte di documenti MongoDB sono le unità di base dei dati. Formattati come Binary JSON (Java Script Object Notation), questi documenti possono memorizzare vari tipi di dati ed essere distribuiti su più sistemi. Poiché MongoDB utilizza un design di schema dinamico, gli utenti usufruiscono di una flessibilità senza precedenti per la creazione di record di dati, l'interrogazione di raccolte di documenti tramite l'aggregazione MongoDB e per l'analisi di grandi quantità di informazioni.