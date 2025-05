Che cos'è la gestione della supply chain?

Il concetto di SCM è emerso negli anni '80, ma le sue origini risalgono alla creazione delle catene di montaggio all'inizio del XX secolo. Inizialmente, l'SCM si concentrava sul miglioramento dell'efficienza produttiva e sulla riduzione dei livelli di inventario. Tuttavia, con la globalizzazione e con i progressi nella tecnologia informatica, le attuali supply chain si sono evolute in reti complesse che coprono paesi e continenti.

Il boom dell'e-commerce ha alterato le dinamiche della gestione della supply chain. Nel corso degli anni, l'attenzione si è spostata dai modelli tradizionali orientati alla vendita al dettaglio ai modelli diretti al consumatore. Questo cambiamento richiede supply chain più complesse e agili per gestire consegne più piccole e frequenti, spesso su scala globale.

I recenti sconvolgimenti, come la pandemia di COVID-19, evidenziano l'importanza della gestione del rischio e della resilienza. Di conseguenza, le aziende stanno diversificando la propria base di fornitori, aumentando le scorte di riserva e investendo in tecnologie per migliorare visibilità e reattività. E mentre la globalizzazione ha esteso le supply chain oltre i confini, si sta anche verificando uno spostamento verso la localizzazione in risposta alle tensioni commerciali, ai maggiori costi dei trasporti e alla necessità di tempi di consegna più rapidi.