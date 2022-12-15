La gestione dell'energia consiste nel monitoraggio, controllo e ottimizzazione proattivi e sistematici del consumo energetico di un'organizzazione per preservare l'uso e ridurre i costi.
La gestione dell'energia include azioni minori come il monitoraggio delle bollette energetiche mensili e il passaggio a lampadine a risparmio energetico. Può comportare miglioramenti più estesi come l'integrazione dell'isolamento, l'installazione di una copertura riflettente sul tetto o il miglioramento delle attrezzature HVAC (riscaldamento e raffreddamento) per ottimizzare le prestazioni energetiche.
La gestione dell'energia include anche attività più elaborate, come la creazione di proiezioni finanziarie per commissionare servizi energetici rinnovabili, altri miglioramenti per il consumo di energia pulita e la riduzione dei costi energetici per i prossimi anni.
I programmi più sofisticati per la gestione dell'energia utilizzano al meglio la tecnologia. Ad esempio, il software di tracciamento delle utenze prevede il consumo energetico futuro e pianifica i budget energetici. Questo aiuta i responsabili delle strategie di un'azienda a far sì che la strategia per la gestione dell'energia sia correlata con gli obiettivi e la pianificazione finanziaria. Il software di gestione aziendale utilizza IoT, connettività avanzata e big data, consentendo a una società di utilizzare al meglio l'analisi dei dati energetici per una migliore gestione delle strutture e di affrontare le sfide legate al consumo e alla gestione dell'energia.
In tutto il mondo c’è un grande bisogno di risparmiare energia, con un conseguente impatto sui prezzi, sugli obiettivi di emissione e sulla legislazione che ci riguarda tutti. La gestione dell'energia può aiutare non solo a ridurre le emissioni di carbonio che contribuiscono al riscaldamento globale, ma anche a ridurre la nostra dipendenza da combustibili fossili sempre più limitati.
Secondo energystar.gov (link esterno a IBM), negli Stati Uniti il consumo di energia rappresenta la spesa operativa più onerosa di un edificio adibito a uffici commerciali. Costituisce circa un terzo del tipico budget operativo di un'azienda e costituisce quasi il 20% delle emissioni annue di gas serra. Energy Star afferma che gli edifici adibiti a uffici sprecano fino a un terzo dell'energia che consumano.
La gestione dell'energia è ancora più importante in Europa, dove l'approvvigionamento energetico (link esterno a IBM) è particolarmente vulnerabile agli attacchi informatici. Questo accade perché, in media, le aziende europee investono nella sicurezza informatica il 41% in meno rispetto alle aziende americane. Pertanto, le aziende europee hanno bisogno di ulteriori iniziative che implementino le soluzioni di sicurezza energetica e li aiutino a salvaguardare i dati, l'accesso e le reti.
Oltre a contribuire a mitigare i problemi derivanti dalle emissioni di carbonio a livello globale, i programmi di gestione dell'energia apportano benefici anche alle aziende.
Avere a disposizione un software per la gestione energetica aiuta a controllare il budget di un'azienda e a ridurre il rischio associato all'aumento dei prezzi dell'energia che può influire sulla capacità operativa di un'azienda. Il monitoraggio dei costi delle utenze e dell'efficienza energetica consente alle aziende di pianificare il budget in modo più efficiente e ottenere una visione migliore dei costi operativi complessivi. Secondo Energy Star, una riduzione del consumo di energia del 10% può portare a un aumento dell'1,5% del reddito operativo netto.
Il monitoraggio e la gestione per l'energia non solo portano a un risparmio sui costi di un'azienda attraverso la riduzione dell'uso e del consumo, ma possono anche significare una minore dipendenza da supply chain talvolta volatili. I programmi per la gestione dell'energia possono aiutare le aziende anche a ridurre i costi attraverso appalti competitivi.
Avere una solida base ambientale, sociale e di governance (ESG) aiuta le aziende a risparmiare energia, aumentare la trasparenza e lavorare in vista di obiettivi di sostenibilità migliori.
Le soluzioni per la gestione dell'energia che utilizzano un unico sistema di registrazione per ridurre l'uso di energia, i costi, i tempi e l'onere del reporting consentono ai clienti di gestire l'impatto dei rischi ambientali. Allo stesso tempo, identificando le opportunità di efficienza e valutando i rischi di sostenibilità, concentrandosi così sui risultati strategici ESG.
Oltre a risparmiare sui costi energetici e a ridurre le emissioni di carbonio, la riduzione dell'impronta di carbonio della tua azienda ne dimostra l'impegno nei confronti dell'ambiente, che promuove un'immagine di maggiore sostenibilità e sostiene l'energia verde. Ridurre le emissioni di gas serra porta ad avere ed essere riconosciuti per una maggiore responsabilità sociale delle imprese.
Un approccio strategico alla consulenza con gli esperti sulla strategia e sulla roadmap di sostenibilità porta alla gestione più efficace dell'energia e dei fattori ESG. Oltre ad altri benefici, la consulenza sulle iniziative che possono includere la decarbonizzazione e la transizione verso le energie rinnovabili può aiutare la tua azienda anche ad attrarre nuovi dipendenti, spesso più giovani, che apprezzano l'ottimizzazione dell'uso di energia sostenibile e rinnovabile e prendono sul serio la responsabilità sociale delle imprese.
