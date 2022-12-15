La gestione dell'energia include azioni minori come il monitoraggio delle bollette energetiche mensili e il passaggio a lampadine a risparmio energetico. Può comportare miglioramenti più estesi come l'integrazione dell'isolamento, l'installazione di una copertura riflettente sul tetto o il miglioramento delle attrezzature HVAC (riscaldamento e raffreddamento) per ottimizzare le prestazioni energetiche.

La gestione dell'energia include anche attività più elaborate, come la creazione di proiezioni finanziarie per commissionare servizi energetici rinnovabili, altri miglioramenti per il consumo di energia pulita e la riduzione dei costi energetici per i prossimi anni.

I programmi più sofisticati per la gestione dell'energia utilizzano al meglio la tecnologia. Ad esempio, il software di tracciamento delle utenze prevede il consumo energetico futuro e pianifica i budget energetici. Questo aiuta i responsabili delle strategie di un'azienda a far sì che la strategia per la gestione dell'energia sia correlata con gli obiettivi e la pianificazione finanziaria. Il software di gestione aziendale utilizza IoT, connettività avanzata e big data, consentendo a una società di utilizzare al meglio l'analisi dei dati energetici per una migliore gestione delle strutture e di affrontare le sfide legate al consumo e alla gestione dell'energia.