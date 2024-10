Le aziende si trovano a dover far fronte ai rischi legati al clima: l'87% dei dirigenti sta aumentando gli investimenti di sostenibilità1, 380 miliardi di USD sono già andati persi in disastri naturali2 e si prevede il 90% delle imprese più grandi sarà a rischio entro il 20503. Adottare un approccio basato sui dati per l'adattamento al clima è pertanto fondamentale per proteggere le operazioni.

Valuta gli impatti sulle operazioni utilizzando dati geospaziali e meteorologici accurati.

Previeni e pianifica in anticipo le interruzioni con analytics e dati specifici per il tuo settore.

Soddisfa le esigenze di sostenibilità con insight meteorologici in tempo reale e un processo decisionale informato.