Nel fornire energia a prezzi accessibili, affidabili e sostenibili ai clienti, le società di energia e servizi di pubblica utilità (E&U) si trovano ad affrontare crescenti sfide, tra cui infrastrutture obsolete, pensionamento della forza lavoro e produzione intermittente e imprevedibile da nuove risorse energetiche distribuite.



IBM Maximo Application Suite (MAS) è un'unica soluzione integrata basata su IA e IoT che può aiutare ad affrontare queste sfide. Offre le procedure migliori del settore per l'asset management intelligente, la manutenzione predittiva, il monitoraggio, la computer vision, la sicurezza e gli strumenti di mobilità e produce una visione unificata e workflow senza soluzione di continuità in tutte le operazioni. MAS può aiutare le organizzazioni a ridurre il rischio operativo, aumentare la disponibilità degli asset e ridurre al minimo il tempo di inattività non pianificato e la manutenzione di routine non necessaria. Questa breve demo mostra come un ingegnere esperto di affidabilità utilizza metodologie di assegnazione punteggi dello stato predefinite basate su dashboard personalizzabili e un facile invio degli ordini di lavoro per creare una rete energetica più affidabile con IBM Maximo Health e Predict - Utilities.