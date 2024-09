Gli impianti industriali si sono evoluti da quando Henry Ford produsse la prima automobile Model T attraverso una linea di produzione industriale. Oggi l'automazione e la robotica sono la norma in fabbrica. Ma i produttori e gli operatori devono gestire e riparare tali macchine per permettere agli impianti di funzionare, e questo richiede una raccolta e un'analisi costante dei dati.

Michael Perry, vicepresidente della divisione Business Development di Boston Dynamics, leader globale nella robotica mobile, descrive il problema: "L'automazione con i robot tradizionali non ha avuto successo a causa della complessità e delle dimensioni dei siti, che possono essere limitanti per i robot su ruote e cingolati che hanno difficoltà ad affrontare spazi ristretti, scale e terreni irregolari. I robot che raccolgono dati sono anche più utili quando sono connessi all'intelligenza, che non è solo l'elaborazione, ma anche la comunicazione tra ciò che accade sul campo e ciò che sta elaborando tutti i dati in loco».

Nel corso del tempo, le aziende hanno adottato in larga misura uno tra due metodi per raccogliere e analizzare i dati generati dalle loro macchine. Il metodo più tradizionale prevede l'invio di tecnici in tutto l'impianto per registrare regolarmente le letture delle macchine. Anche se una macchina può presentare problemi anche solo una volta in un anno, il tecnico è tenuto a registrare i dati di quella macchina giornalmente o settimanalmente per individuare problemi minori prima che si trasformino in guasti gravi. Inoltre, i lavoratori devono effettuare la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature, a volte in ambienti pericolosi o rumorosi.

Il secondo metodo consiste nell'installare sensori su ciascuna apparecchiatura, quindi raccogliere e analizzare i dati dei sensori con applicazioni di gestione delle risorse. IBM ha progettato la sua IBM Maximo Application Suite per analizzare i dati dei sensori, che vengono archiviati nel cloud. Tuttavia, i produttori devono prima affrontare costi elevati per la strumentazione, ulteriori costi per l'archiviazione dei dati e infine la necessità di acquistare la soluzione per analizzarli. Questo spesso rende la strumentazione completa fuori dalla portata delle imprese più piccole.

Nancy Greco, Direttore, DE Research Cognitive IoT Solutions presso IBM Research, spiega: “I sensori basati sull'edge generano un'enorme quantità di dati che vanno nel cloud. I produttori, analizzando le spese che devono sostenere per il cloud, si chiedono perché sia necessario spendere così tanto per vedere che i dati indicano che va tutto bene, che non c'è nulla di sbagliato».

Una terza soluzione consiste nell'inviare un robot progettato per ispezionare regolarmente le apparecchiature e raccogliere dati dagli strumenti di telemetria. Questa è stata l'ispirazione per Spot, il robot simile a un cane creato da Boston Dynamics. Spot può andare ovunque una persona possa andare e raccogliere dati con maggiore frequenza e precisione. Tuttavia, anche con le telecamere e altri sensori, Spot non è in grado di interpretare i dati da solo. I dati devono essere analizzati, quindi quando Spot individua un'anomalia, ha bisogno dell'intervento umano per risolvere il problema.