Le debolezze strutturali presenti nei modelli esistenti di supply chain hanno messo in evidenza il bisogno di una rivoluzione a livello di settore. Con la strategia e il supporto adeguati puoi reinventare la tua supply chain per ridurre i costi e trasformare il tuo business. Trasformando le supply chain in workflow intelligenti e reattivi si possono abilitare nuove soluzioni per condurre il business e generare vantaggi esclusivi.