La supply chain globale di IBM comprende strutture e funzionalità strategiche in tutto il mondo, che supportano centinaia di migliaia di consegne ai clienti e soddisfano le esigenze di manutenzione della rete. Riconsiderando il workflow, il team IBM Supply Chain Operations and Transformation ha aiutato IBM a prepararsi meglio ad affrontare un mondo in cui i disturbi significativi nelle supply chain, come quelli innescati da COVID-19, sono più comuni.

"Una delle maggiori opportunità che abbiamo è sfruttare davvero le nuove tecnologie e i nuovi dati per reimmaginare il futuro della supply chain, un futuro in cui i workload di visibilità e intelligence end-to-end potenzieranno l'agilità, l'adattabilità e la resilienza," afferma Ron Castro, Vice President and Chief Supply Chain Officer di IBM.

Il team ha implementato l'AI per prevedere e individuare le interruzioni e prescrivere le azioni migliori per ottimizzare la produttività, i costi e la qualità. Ha inoltre integrato sensori IoT per il monitoraggio della precisione in tempo reale e ha integrato altre tecnologie esponenziali quali automazione, soluzioni Industry 4.0, insight visivi, realtà aumentata, IBM Blockchain ed edge computing.

I risultati includono le seguenti metriche: