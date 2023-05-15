I sistemi di gestione dei trasporti includono diversi vantaggi che possono aiutare tutti i tipi di organizzazioni lungo la supply chain a collaborare e gestire meglio i propri processi.



Risparmio sui costi: ottimizzando i percorsi e le destinazioni di spedizione, le aziende possono ridurre i costi e aumentare l'efficienza. Le aziende dedicano una notevole quantità di lavoro manuale alla manutenzione e all'aggiornamento di una complessa rete di fogli di calcolo. Il software TMS aiuta a gestire questa complessità centralizzando queste informazioni all'interno di un unico strumento.



Successivamente, ciò riduce i costi della manodopera a lungo termine, lasciando il tempo ai dipendenti per lavorare su problemi di livello superiore. Alcuni spedizionieri richiedono consegne a carico inferiore (LTL), in cui ciò che spediscono viene combinato su un camion con la merce di altri spedizionieri.



È importante poter tracciare le proprie spedizioni insieme al resto delle merci. Automatizzando la creazione e l'analisi dei dati interni ed esterni, le organizzazioni di spedizione possono generare nuove informazioni per aumentare la redditività e migliorare l'efficienza, come la fatturazione e lo scarico delle merci più rapidi.



Maggiore collaborazione: le spedizioni nella supply chain globale richiedono una collaborazione significativa all'interno della rete di trasporto, tra spedizionieri, broker di merci, fornitori di servizi di trasporto e altre entità. Allineando tutto su un unico software basato su cloud, più organizzazioni possono avere una visione olistica dell'intera supply chain.



Previsioni avanzate: la spedizione sulla supply chain globale richiede proiezioni accurate (link esterno a ibm.com) per pianificare il carico, il ritiro e il percorso delle spedizioni.1 Questo tipo di visibilità sulla supply chain consente alle organizzazioni di pianificare e ottimizzare l'efficienza per sé e per i propri clienti. Tracciando le spedizioni con tempistiche diverse, le organizzazioni hanno una migliore visione d'insieme della loro attività..



Maggiore soddisfazione del cliente: lungo ogni fase della supply chain, c'è un passaggio (dai fornitori di materie prime ai produttori, dagli spedizionieri ai rivenditori e dai rivenditori al dettaglio ai clienti). La loro soddisfazione e quella dei clienti dipendono dalla puntualità delle consegne o dalle notifiche di ritardi, in modo che possano elaborare piani alternativi. L'utilizzo del TMS per tracciare i movimenti e avvisare tutti i partecipanti in caso di ritardi (o se qualcosa verrà consegnato prima della data e dell'ora stimate) rende tutti felici.



Migliore documentazione: automatizzando il processo di spedizione delle merci, un TMS migliora la documentazione in diversi modi; ciò include la standardizzazione di tutti i documenti per la conformità, la creazione di una catena di custodia digitale, l'abilitazione degli aggiornamenti delle spedizioni in tempo reale e la creazione automatica di un record archiviato di documenti.



Gare d'appalto automatizzate: le gare d'appalto sono il processo mediante il quale gli spedizionieri possono richiedere più offerte dai vettori per qualsiasi esigenza di spedizione che hanno. Il TMS può organizzare tutte le informazioni che gli spedizionieri hanno sui potenziali corrieri, può contattarli automaticamente (link esterno a ibm.com) con le informazioni e le condizioni chiave e accettare offerte, risparmiando sui costi e riducendo il lavoro manuale non necessario.2



Mobilità: sebbene molte organizzazioni utilizzino principalmente il proprio TMS e gestiscano i workflow su computer desktop, disporre di un'app mobile è fondamentale per le aziende agili che hanno lavoratori costantemente in movimento.