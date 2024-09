Che si tratti di aeroplani, automobili, camion, autobus o treni, la tua organizzazione o agenzia di trasporti dipende da asset complessi e ad alte prestazioni, per mantenere se stessa (e il mondo) in movimento. Trovare modi migliori per monitorare, gestire e mantenere i processi di gestione e l'inventario dei beni, controllando al contempo i costi, contribuisce a mantenere tutti più sicuri.

IBM Maximo è un sistema di gestione degli asset fondamentale nel processo decisionale per i viaggi e i trasporti. Estendi i cicli di vita, anticipa i problemi, aumenta l'accuratezza della diagnostica, porta avanti le iniziative del settore dei trasporti e soddisfa i severi requisiti normativi del Dipartimento dei Trasporti (DOT) degli Stati Uniti, con le offerte basate sull'IoT e sull'AI per l'Enterprise Asset Management (EAM) e l'Asset Performance Management (APM). Scopri come un responsabile della manutenzione ferroviaria può ottenere una visione d'insieme degli ordini di lavoro critici e prevenire guasti futuri con l'aiuto di dashboard basate sui ruoli con dati in tempo reale.