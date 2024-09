Fortunatamente, la città aveva già in essere un contratto per l'uso di IBM Maximo Application Suite per la gestione degli asset, con implementazioni on-premise di grande successo in diversi dipartimenti. La soluzione offre un'unica piattaforma integrata con accesso ad applicazioni per un completo monitoraggio, manutenzione e affidabilità nei rispettivi reparti. Questi reparti possono usare la piattaforma per pianificare e organizzare la manutenzione, monitorare gli ordini di lavoro e gestire i livelli di manutenzione, riparazione e operazioni dell'inventario (MRO) tutto all'interno di un'unica piattaforma.

Ma Saintil voleva sfruttare ancora di più le funzionalità della soluzione. Era particolarmente interessato all'uso come servizio gestito basato sui cloud, con IBM che ospita e gestisce la piattaforma su IBMCloud® e alle sue funzioni di manutenzione predittiva che usano IBMWatson® Machine Learning.



La preparazione è stata fondamentale per il successo del progetto. Il team DEAM ha collaborato con IBM Expert Labs per creare un piano. Il primo passo è stato quello di formare i dipendenti su cosa fosse la gestione degli asset aziendali e su come potesse aiutarli a svolgere il loro lavoro. Oltre a fornire formazione sulla gestione degli asset, Saintil ha collaborato con il suo team affinché potesse ottenere la certificazione Maximo.



Poiché le precedenti implementazioni di IBM Maximo nella città erano state eseguite esclusivamente in loco, il team doveva aggiornare il contratto IBM in modo da poter eseguire la soluzione su IBM Cloud come servizio gestito. Ci è voluto del tempo per definire i dettagli con la legislazione della città, ma gli sforzi sono stati ripagati e il contratto è stato approvato nel 2021.



Una volta aggiornato il contratto, è entrato in gioco il team di progetto. Il team IBM ha coinvolto IBM Business Partner Aquitas Solutions per aiutarla nell'implementazione. "Aquitas ha esaminato il piano del processo, il tipo di informazioni relative ai nostri asset che avremmo dovuto raccogliere e il modo in cui le avremmo raccolte e inserite in Maximo", afferma Saintil. "Abbiamo deciso di utilizzare al meglio la sinergia e allo stesso tempo raccogliere informazioni relative alla valutazione delle condizioni delle attrezzature."



Durante le fasi di pianificazione e implementazione, IBM Customer Success era dietro le quinte, collaborando costantemente con i team DEAM e Aquitas, conducendo controlli mensili e fornendo approfondimenti e suggerimenti lungo il percorso.



La raccolta dei dati richiedeva tempo e impegno. «È stato un compito estenuante, che ha richiesto molte ore di lavoro», afferma Tiffany Burden, Director of Administration presso DEAM. «Ma una volta raccolte le informazioni, abbiamo collaborato con Aquitas per trasferirle nel sistema. E lo facciamo ancora. È un processo che non conosce fine—è in corso. La qualità del sistema dipende dalle informazioni che inserisci, per cui disponiamo anche di un team di persone che si occupa di verificare l'accuratezza dei dati."



Il processo di caricamento delle informazioni in Maximo è iniziato a metà del 2022 e nel marzo 2023 DEAM ha lanciato il suo nuovo sistema di gestione degli asset.