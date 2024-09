La Riyadh Airports Company (RAC) è pronta a trasformare il King Khalid International Airport (KKIA) di Riyadh in una strabiliante porta d'accesso all'Arabia Saudita abilitata all'Internet delle cose (IoT). L’iniziativa Saudi Vision 2030 mette in risalto i punti di forza della nazione in un piano audace per una società vivace, un’economia in espansione e una nazione ambiziosa. Questo include la privatizzazione di asset precedentemente di proprietà statale come gli aeroporti; la RAC ora gestisce le operazioni e la manutenzione del KKIA.

Il primo passo di questa trasformazione consiste nella gestione delle operazioni quotidiane in pista e a terra—inclusi i complessi sistemi di manutenzione che assicurano il corretto funzionamento di asset critici come le attrezzature di sicurezza, le scale mobili e l'aria condizionata. Il personale addetto alle operazioni di manutenzione del KKIA teneva traccia di più di 50.000 singoli asset con sistemi di manutenzione e inventario multipli e isolati. E gli attuali flussi di lavoro risalgono al 1980.

Più di una dozzina di collaboratori lavorano presso il KKIA e i processi manuali dell'aeroporto hanno portato a sfide di comunicazione costose e frustranti. "Qualcuno poteva sollevare un problema tramite e-mail, ma la persona che era di turno non lo vedeva", afferma Muhammad Al-Qurashi, Maintenance and Operations Center Manager e System Product Manager di RAC. "Venivano inviate molte e-mail per un singolo problema ma il problema rimaneva irrisolto".

Assegnare la priorità agli ordini di lavoro era altrettanto problematico. Le persone—con gradi di conoscenza e competenze diversi—prendevano decisioni a volte sconsiderate su quali ordini di lavoro fossero più urgenti.